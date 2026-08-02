Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 августа 2026 16:04

62-летнего животновода убило молнией в Нижегородской области

Трагедия произошла в Уренском районе
Василий КРОТОВ
62-летнего животновода убило молнией в Нижегородской области.

62-летнего животновода убило молнией в Нижегородской области.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

30 июля у сенажной ямы в деревне Содомово Уренского муниципального округа убило молнией 62-летнего животновода, который пас колхозное стадо. Об этом сообщила пресс-служба Государственной трудовой инспекции по Нижегородской области.

- Около 13:00 30 июля 62-лений животновод ООО «Нива» получил удар молнией, - говорится в сообщении. - Прибывшая скорая помощь констатировала смерть работника.

В настоящее время трудовая инспекция уже начала расследование обстоятельств этой трагедии. Им предстоит установить причину гибели работника во время исполнения его служебных обязанностей.