62-летнего животновода убило молнией в Нижегородской области. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

30 июля у сенажной ямы в деревне Содомово Уренского муниципального округа убило молнией 62-летнего животновода, который пас колхозное стадо. Об этом сообщила пресс-служба Государственной трудовой инспекции по Нижегородской области.

- Около 13:00 30 июля 62-лений животновод ООО «Нива» получил удар молнией, - говорится в сообщении. - Прибывшая скорая помощь констатировала смерть работника.

В настоящее время трудовая инспекция уже начала расследование обстоятельств этой трагедии. Им предстоит установить причину гибели работника во время исполнения его служебных обязанностей.