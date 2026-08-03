«Александрия»: 18 лет заботы, экспертизы и медицины без страха

УЗИ-диагностика. Фото из архива клиники "Александрия"

В Нижнем Новгороде есть клиники, в которые приходят по рекомендации, возвращаются годами и приводят своих близких. Сеть «Александрия» — именно такая. Основанная в 2008 году, она за 18 лет выросла из небольшого центра на проспекте Гагарина в одну из ведущих многопрофильных сетей региона. Сегодня это пять филиалов, более 120 тысяч пациентов ежегодно и команда врачей, которым доверяют целые семьи. Собственная лаборатория, выполняющая тысячи видов исследований, работает в тесной связке с диагностическим центром — но в основе всего всегда остаётся человек.

Экспертиза, которой доверяют

В «Александрии» работают не просто врачи — работают профессионалы, которых знают в городе. Кандидаты и доктора медицинских наук, сотрудники кафедр Приволжского исследовательского медицинского университета, авторы уникальных методик лечения и оздоровления. Многие из них широко известны в Нижнем Новгороде и далеко за его пределами.

Здесь ведут приём специалисты более чем 20 направлений: педиатрия, гинекология, неврология, дерматология, травматология-ортопедия, эндокринология, гастроэнтерология, ЛОР-хирургия и отохирургия. Есть своё отделение эндоскопии, аллергологический центр. И — что особенно важно для молодых родителей — комплексные программы наблюдения детей от рождения до 14 лет.

Приём ведут врачи высшей категории. И это не просто строчка в дипломе — это годы практики, тысячи пациентов и репутация, которая складывается из отзывов, благодарностей и того самого доверия, которое не купить.

Диагностика, которая не оставляет вопросов

Точность в медицине начинается с диагностики. В «Александрии» этому направлению уделяют особое внимание. На Большой Покровской, 80, работает диагностический центр, оснащённый по последнему слову техники: томограф Siemensmagnetomaltea 1,5 Т, современные рентген-аппараты, ультразвуковые сканеры Mindray. МРТ-исследования здесь проводят на высокопольном оборудовании — это позволяет получать снимки с максимальной детализацией для постановки точного диагноза. При этом диагностика остаётся доступной, что делает её по-настоящему востребованной среди жителей города.

МРТ в "Александрии". Фото из архива клиники "Александрия"

Но даже самое современное оборудование — лишь инструмент. Главное — кто им управляет. В «Александрии» работают врачи ультразвуковой и лучевой диагностики с многолетним стажем, кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории. Они не просто описывают снимки — они видят за ними человека. Объясняют результаты так, что исчезает тревога, и появляется чёткое понимание: что происходит, почему и что делать дальше.

Цифровая стоматология: без страха, во сне

Отдельная гордость «Александрии» — стоматология. И речь не только о лечении, но и о том, как оно происходит. В клинике работают с самыми разными пациентами — и с теми, кто боится стоматологического кресла с детства, и с теми, кому требуется сложное вмешательство.

Для детей в «Александрии» разработаны специальные программы. Лечение молочных зубов, протезирование, серебрение — и всё это с возможностью лечения во сне. Медикаментозная седация — это комфортная и безопасная альтернатива глубокому наркозу. Весь объём необходимых процедур проводится, пока пациент спит, под контролем квалифицированной бригады анестезиологов, которые отслеживают все жизненно важные показатели. Никаких неприятных воспоминаний.

Для взрослых — тот же принцип: комфорт и безопасность превыше всего. Цифровые технологии в ортодонтии и ортопедии позволяют моделировать результат ещё до начала лечения, а современные материалы и методики делают процесс максимально щадящим. В «Александрии» твёрдо знают: красивая улыбка не стоит страха и боли.

Признание на федеральном уровне

Аналитический центр Vademecum опубликовал ежегодный рейтинг «ТОП-200 частных многопрофильных клиник России-2025» и сопроводил его обзорной статьёй «Знать бесконечности: как демонстрируют свою состоятельность участники рейтинга». По итогам исследования клиника «Александрия» уверенно вошла в топ-100, подтвердив статус одного из ведущих многопрофильных медицинских центров страны.

Новый этап: вместе с лидером

В марте 2026 года сеть клиник «Александрия» вошла в состав группы компаний «МЕДСИ» . Пять клиник общей площадью более 6,5 тысячи квадратных метров интегрируются в единую цифровую и операционную систему. Для пациентов это означает новые возможности: расширение спектра медицинских услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, единые стандарты качества лидера рынка частного здравоохранения, возможности телемедицины и интеграция цифровых сервисов. При необходимости специализированной медицинской помощи пациентов смогут направлять в стационары и клинико-диагностические центры МЕДСИ в Москве.

Новые перспективы. Фото из архива клиники "Александрия"

Бренд «Александрия» остаётся, но уже в составе ГК «МЕДСИ». Ребрендинг и интеграция будут происходить постепенно. Никаких резких перемен, никакой потери привычного комфорта. Наоборот — к тому, что уже работает, добавляется ресурс и экспертиза.

«Наша задача как лидера частной медицины – обеспечить пациентов современной, доступной и высокотехнологичной медицинской помощью. Мы уверены, что наше партнерство с сетью клиник «Александрия» станет важным шагом в развитии системы здравоохранения Нижнего Новгорода, позволит повысить ее эффективность, улучшить качество медицинского обслуживания и специализированной помощи для пациентов. Нижний Новгород – это динамично развивающийся регион с растущими потребностями в высококачественной медицинской помощи, и мы видим здесь большой потенциал для стратегического роста и улучшения благополучия и качества жизни людей», – отметил Андрей Геннадиевич Соколов, Президент ГК «МЕДСИ».

И это, пожалуй, главное, что отличает «Александрию». Здесь не просто лечат. Здесь слышат. Здесь понимают. Здесь помнят, что за каждым анализом, каждым снимком, каждой процедурой — живой человек с его страхами, надеждами и желанием быть здоровым.

КОНТАКТЫ

https://clma-nn.ru/specializations/diagnosticheskoe-otdelenie/mrt-v-nizhnem-novgorode

https://clma-nn.ru/specializations/stomatologiya

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