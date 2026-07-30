Обезглавил и спрятал тела в гараже: калининградцу, жестоко убившему мужчину и женщину в Нижнем Новгороде вынесли приговор

Калининградца посадили на 18 лет в Нижнем Новгороде Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Калининградцу, обезглавившему тела женщины и мужчины в Нижнем Новгороде, вынесли приговор. За зверское убийство мужчину посадили на 18 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, жестокое убийство двух нижегородцев произошло в Автозаводском районе в августе 2025 года. 41-летний житель Калининградской области снимал комнату в доме на улице Раевского. В один из дней между ним и хозяевами квартиры произошла ссора. Мужчина не менее 13 раз ударил женщину ножом. Ее супруга он избил кулаками и металлической шваброй, а после нанес еще восемь ударов ножом. От нанесенных травм муж с женой скончались на месте.

Но на этом зверства арендатора не прекратились. На следующий день он вернулся на место убийства, отсек головы супругов и спрятал их на крышах гаражей недалеко от дома.

Задержали мужчину спустя три дня. В отношении него завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц с особой жестокостью».

Спустя почти год с тех страшных событий Нижегородский областной суд вынес приговор. Жителя Калининградской области признали виновным, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с ограничением свободы до двух лет. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен