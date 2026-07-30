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Красота+здоровье30 июля 2026 11:47

Экспертный опыт: как в Нижнем Новгороде развивается пренатальная ультразвуковая диагностика

Номинация: Лучшая клиника в области Ультразвуковой диагностики
Скрининг II триместра беременности на аппарате VolusonExpert 22, к.м.н. Соколова Мария Степановна.

Скрининг II триместра беременности на аппарате VolusonExpert 22, к.м.н. Соколова Мария Степановна.

Клиника «Ультрамед» на пр. Ильича, 23 А — это центр экспертной ультразвуковой диагностики плода для будущих мам, которым важно пройти УЗИ по беременности спокойно и информативно. У нас можно сделать УЗИ беременных на любом сроке: УЗИ беременности на ранних сроках до 10 недель, УЗИ 1 триместра — первый скрининг, УЗИ 2 триместра, УЗИ 3 триместра, а также УЗИ плода внепланово при необходимости уточняющей диагностики.

Каждый год мы развиваем направление пренатальной ультразвуковой диагностики, внедряем современные подходы, обновляем оборудование экспертного класса и регулярно обучаем специалистов. Нам есть чем гордиться: «Ультрамед» объединяет опытных врачей УЗИ, внимательное отношение к будущей маме и высокий уровень диагностики состояния малыша.

В клинике «УльтраМед» применяется расширенная методика ультразвуковой оценки плода, которая существенно дополняет стандартные клинические рекомендации, обеспечивая максимально глубокий контроль развития ребёнка. Экспертное УЗИ в нашем центре — это комплексное и детализированное исследование, включающее в себя:

- Фетометрию плода: измерение основных параметров малыша для установления точного срока беременности и оценки темпов роста плода;

- Детальную оценку анатомии органов и систем плода;

- Оценка маркеров хромосомных аномалий с определением риска по синдромам Дауна, Эдвардса, Патау, Шерешевского — Тёрнера, преэкламсии, задержки роста плода и преждевременных родов;

- Расширенную нейросонографию: углублённое изучение всех структур головного мозга и центральной нервной системы для исключения мельчайших аномалий развития;

Измерение разных отделов мозолистого тела головного мозга плода и изучение сосудистой системы головного мозга, фото врача к.м.н. Соколовой М.С

Измерение разных отделов мозолистого тела головного мозга плода и изучение сосудистой системы головного мозга, фото врача к.м.н. Соколовой М.С

- Эхокардиографию плода: детальную диагностику сердца, его камер, клапанов и магистральных сосудов;

- Допплерометрию: исследование качества кровотоков в системе «мать — плацента — плод»;

- Оценку провизорных органов: анализ состояния плаценты, пуповины и объема околоплодных вод.

Такой комплексный подход позволяет максимально исключить врожденные пороки развития плода.

С 2025 года сеть клиник вышла на новый уровень. Мы не только используем передовые технологии и ежегодно повышаем квалификацию врачей, но и начали проводить масштабные научно-практические конференции для специалистов пренатальной УЗ-диагностики со всей страны.

Конференция «Экспертный фокус: УЗИ в акушерстве и гинекологии» 5 и 6 июня 2026 г.

Конференция «Экспертный фокус: УЗИ в акушерстве и гинекологии» 5 и 6 июня 2026 г.

Их цель — повышать качество ультразвуковой диагностики беременных, делиться клиническим опытом и развивать профессиональное сообщество врачей УЗИ не только в Нижегородском регионе, но и в России в целом. Наряду с приглашёнными известными спикерами с докладами выступили специалисты «Ультрамед»: основатель сети клиник, кандидат медицинских наук, врач УЗИ Соколова Мария Степановна с темой «Объёмная эхография в акушерской практике» и врач УЗИ Буркова Рената Сергеевна с докладом «Аномалии пупочно-портальной венозной системы: теория и демонстрация клинических наблюдений».

Конференция «Экспертный фокус: УЗИ в акушерстве и гинекологии» 5 и 6 июня 2026 г.

Конференция «Экспертный фокус: УЗИ в акушерстве и гинекологии» 5 и 6 июня 2026 г.

Мы уделяем одинаковое внимание всем составляющим качественной диагностики: используем оборудование экспертного класса, внедряем современные методики исследования, регулярно обучаем врачей и участвуем в развитии профессионального сообщества. Наша главная задача — чтобы каждая будущая мама получила не просто протокол исследования, а максимально полную, достоверную и понятную информацию о здоровье своего малыша, основанную на самых современных возможностях пренатальной ультразвуковой диагностики.

Наш адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 23 А

Телефон для записи: (831) 262-12-12

Сайт: https://ultramed-nn.ru

Мы ВКонтакте: https://vk.com/ultramednn

Мы в MAX: https://max.ru/id5256051451_biz

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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