Экспертный опыт: как в Нижнем Новгороде развивается пренатальная ультразвуковая диагностика

Скрининг II триместра беременности на аппарате VolusonExpert 22, к.м.н. Соколова Мария Степановна.

Клиника «Ультрамед» на пр. Ильича, 23 А — это центр экспертной ультразвуковой диагностики плода для будущих мам, которым важно пройти УЗИ по беременности спокойно и информативно. У нас можно сделать УЗИ беременных на любом сроке: УЗИ беременности на ранних сроках до 10 недель, УЗИ 1 триместра — первый скрининг, УЗИ 2 триместра, УЗИ 3 триместра, а также УЗИ плода внепланово при необходимости уточняющей диагностики.

Каждый год мы развиваем направление пренатальной ультразвуковой диагностики, внедряем современные подходы, обновляем оборудование экспертного класса и регулярно обучаем специалистов. Нам есть чем гордиться: «Ультрамед» объединяет опытных врачей УЗИ, внимательное отношение к будущей маме и высокий уровень диагностики состояния малыша.

В клинике «УльтраМед» применяется расширенная методика ультразвуковой оценки плода, которая существенно дополняет стандартные клинические рекомендации, обеспечивая максимально глубокий контроль развития ребёнка. Экспертное УЗИ в нашем центре — это комплексное и детализированное исследование, включающее в себя:

- Фетометрию плода: измерение основных параметров малыша для установления точного срока беременности и оценки темпов роста плода;

- Детальную оценку анатомии органов и систем плода;

- Оценка маркеров хромосомных аномалий с определением риска по синдромам Дауна, Эдвардса, Патау, Шерешевского — Тёрнера, преэкламсии, задержки роста плода и преждевременных родов;

- Расширенную нейросонографию: углублённое изучение всех структур головного мозга и центральной нервной системы для исключения мельчайших аномалий развития;

Измерение разных отделов мозолистого тела головного мозга плода и изучение сосудистой системы головного мозга, фото врача к.м.н. Соколовой М.С

- Эхокардиографию плода: детальную диагностику сердца, его камер, клапанов и магистральных сосудов;

- Допплерометрию: исследование качества кровотоков в системе «мать — плацента — плод»;

- Оценку провизорных органов: анализ состояния плаценты, пуповины и объема околоплодных вод.

Такой комплексный подход позволяет максимально исключить врожденные пороки развития плода.

С 2025 года сеть клиник вышла на новый уровень. Мы не только используем передовые технологии и ежегодно повышаем квалификацию врачей, но и начали проводить масштабные научно-практические конференции для специалистов пренатальной УЗ-диагностики со всей страны.

Конференция «Экспертный фокус: УЗИ в акушерстве и гинекологии» 5 и 6 июня 2026 г.

Их цель — повышать качество ультразвуковой диагностики беременных, делиться клиническим опытом и развивать профессиональное сообщество врачей УЗИ не только в Нижегородском регионе, но и в России в целом. Наряду с приглашёнными известными спикерами с докладами выступили специалисты «Ультрамед»: основатель сети клиник, кандидат медицинских наук, врач УЗИ Соколова Мария Степановна с темой «Объёмная эхография в акушерской практике» и врач УЗИ Буркова Рената Сергеевна с докладом «Аномалии пупочно-портальной венозной системы: теория и демонстрация клинических наблюдений».

Конференция «Экспертный фокус: УЗИ в акушерстве и гинекологии» 5 и 6 июня 2026 г.

Мы уделяем одинаковое внимание всем составляющим качественной диагностики: используем оборудование экспертного класса, внедряем современные методики исследования, регулярно обучаем врачей и участвуем в развитии профессионального сообщества. Наша главная задача — чтобы каждая будущая мама получила не просто протокол исследования, а максимально полную, достоверную и понятную информацию о здоровье своего малыша, основанную на самых современных возможностях пренатальной ультразвуковой диагностики.

Наш адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 23 А

Телефон для записи: (831) 262-12-12

Сайт: https://ultramed-nn.ru

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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