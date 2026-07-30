Комфорт пациента как новый стандарт лечения в клиниках «Аквилио»

Зона рецепции клиники «Аквилио» на ул. Варварская. ФОТО: Аквилио.

Еще недавно при выборе стоматологии пациенты обращали внимание прежде всего на стоимость лечения и квалификацию врача. Сегодня не менее важны такие критерии как: современные технологии, качество медицинской помощи и комфорт на каждом этапе лечения. Именно на этих принципах уже более 20 лет строится работа сети стоматологий «Аквилио», которая объединяет 8 клиник, собственную зуботехническую лабораторию и многопрофильный медицинский центр.

Все начинается с первого обращения

Забота о пациенте начинается задолго до визита к стоматологу. Возможность быстро записаться на прием, выбрать удобное время, получить ответы на организационные вопросы и чувствовать внимательное отношение еще до консультации врача - все это формирует доверие к клинике.

В сети стоматологий «Аквилио» стараются сделать процесс обращения максимально понятным и комфортным. Координаторы сопровождают пациента на каждом этапе, а администраторы помогают с записью, напоминают о приеме и всегда готовы ответить на возникающие вопросы.

Все направления современной стоматологии в одном месте

В сети стоматологий «Аквилио» представлены основные направления современной стоматологии: терапевтическое лечение зубов (лечение кариеса любой сложности, установка пломбы), имплантация, протезирование, ортодонтия (брекеты, элайнеры), хирургическая стоматология (удаление зуба любой сложности), эстетическая стоматология (виниры и др.) и профессиональная гигиена полости рта.

Для каждого пациента составляется индивидуальный план лечения с учетом результатов диагностики, клинической ситуации и медицинских показаний.

Современная стоматология невозможна без цифровой диагностики

Точная диагностика является основой качественного лечения зубов. В клиниках «Аквилио» используются компьютерная томография (КЛКТ), цифровая рентгенодиагностика, внутриротовое 3D-сканирование и фотопротокол.

Цифровые технологии позволяют врачу детально оценить состояние зубов, костной ткани, прикуса и мягких тканей, выявить скрытые проблемы, спланировать лечение и наглядно показать пациенту его особенности. Такой подход помогает сделать диагностику более точной, а план лечения максимально обоснованным.

Снимок КТ врача-стоматолога «Аквилио». ФОТО: Аквилио.

Комплексный подход экономит время пациента

Не всегда проблему удается решить силами одного специалиста. В некоторых случаях для постановки точного диагноза или выбора оптимальной тактики лечения требуется консультация врачей других направлений.

Именно поэтому в структуру сети «Аквилио» входит многопрофильный медицинский центр. При необходимости стоматологи взаимодействуют с врачами разных направлений, чтобы рассматривать ситуацию комплексно. Это позволяет пациенту получить необходимую помощь в одном месте и экономит время на поиск специалистов.

Забота о пациенте в каждой детали

Для многих людей посещение стоматолога связано с волнением. Поэтому в «Аквилио» уделяют внимание не только качеству лечения, но и созданию комфортной атмосферы. При необходимости лечение может проводиться под седацией или во сне. Кабинеты оборудованы удобными креслами и телевизорами, в клиниках предусмотрены уютные зоны ожидания, а для маленьких пациентов работают детские игровые комнаты, чтобы ожидание приема проходило спокойно и без лишнего стресса.

Детский уголок клиники «Аквилио». ФОТО: Аквилио.

Специальные предложения

Клиника настроена на долговременное сотрудничество с клиентами. Программы лояльности для постоянных пациентов, скидки пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, пациентам с ДМС помогают сэкономить на лечении и доверить свое здоровье надежным врачам одной клиники.

Когда качество складывается из деталей

Высокий уровень стоматологической помощи - это не только современное оборудование или большой опыт врачей. Он складывается из множества деталей: точной диагностики, понятного общения, прозрачного плана лечения, командной работы специалистов и уважительного отношения к пациенту.

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 40а

Телефон: +7 (831) 288-38-88

Сайт: https://akvilio.ru/

Официальная группа во «ВКонтакте»: https://vk.ru/akvilio_nn

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