«Евдокия» возобновила проходку нижегородского метро после первых 100 метров

Щит «Евдокия» подготовили к следующему этапу строительства нижегородского метро. Фото: МетроНН

Тоннелепроходческий комплекс «Евдокия», который строит левый перегонный тоннель Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде, возобновил работу после прохождения первых 100 метров. За это время специалисты смонтировали более 70 колец высокоточной железобетонной обделки тоннеля на участке от монтажного котлована за станцией «Горьковская» в направлении площади Свободы, сообщает телеграм-канал «МетроНН».

После достижения первой контрольной отметки комплекс остановили для обязательного технического обслуживания. Во время регламентных работ «Евдокию» дооснастили новой конвейерной системой для вывоза грунта, смонтировали дополнительные трубопроводы для подачи воды, а также подготовили подвижной состав для доставки необходимых материалов и элементов тоннельной обделки.

Параллельно работы шли и на поверхности. В стартовом котловане специалисты сформировали руддвор, демонтировали временные кольца и упорную раму, использовавшиеся при запуске тоннелепроходческого щита. Кроме того, были проложены новые рельсовые пути и установлен более мощный вентилятор.

Как отмечают метростроители, подобное обслуживание проводится в самом начале работы каждого тоннелепроходческого комплекса. Аналогичную процедуру ранее проходил и щит «Владимир». После завершения всех работ «Евдокия» продолжила проходку тоннеля по штатной схеме и будет работать до следующего планового техосмотра.