Небольшая улица Студеная находится в центре Нижнего Новгорода Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Улица Студеная – это небольшая тихая улочка в центре Нижнего Новгорода, которую на две части делит широкая и оживленная улица Горького. На красивой и неспешной Студеной соединяются история и современность. Деревянные домики позапрошлого века соседствуют с современными каменными домами и супермаркетами, а по мощеной камнем дорожке, где раньше шелестели подолы длинных платьев, теперь бегут однотипные кроссовки торопящихся на работу горожан. Рассказываем, какой улица Студеная была раньше и чем интересна сейчас.

История названия

В XVII веке улица Студеная выполняла важную транспортную функцию, соединяя проезжие башни Большого и Малого острога. Позже границы улицы скорректировали и она стала проходить от Холодного переулка до улицы Напольной, которая сейчас является улицей Белинского. В XIX веке Студеная стала застраиваться купеческими особняками. К сожалению, не все из них сохранились до наших дней.

Название улицы связывают с бившими на ней родниками, которые назывались «студенцами». Однако есть и другая версия, по которой на бывшую окраину свозили городской снег. Он долго таял, из-за чего даже в мае гулять по этой улице было прохладно.

Интересно, что Студеная – одна из немногих улиц города, которую не переименовывали в советское время.

Самые интересные здания

Дом провизора Эвениуса (улица Студеная, 45)

Дом внука первого нижегородского аптекаря Николая Эвениуса располагается в Заповедных кварталах, на улице Студеной, 45. Двухэтажное каменно-деревянное здание было построено во второй половине XIX века. В советское время в нем обустроили коммунальный дом на четыре квартиры.

В 2021 году зданию присвоили статус объекта культурного наследия, и спустя три года почти полностью разрушенный дом начали восстанавливать. Благодаря работе архитекторов и реставраторов дом превратился в целое культурное пространство, на первом этаже которого разместилось уютное кафе, а на втором – проводят экскурсии и устраивают чаепития.

Фото: Команда проекта "Дом Эвениуса"

Не обошлось без изменений и на заднем дворе дома. В июне 2026 года там открылся аптекарский огород. Помимо грядок с лекарственными растениями и травами, на территории появились летняя веранда кафе и места для отдыха.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Усадьба Щелокова (улица Студеная, 10 б)

Усадьба Щелокова была отмечена на плане города еще в 1848 году. В нее входил деревянный дом и несколько хозяйственных построек, а также большой сад. Владельцев усадьба сменила не раз, и только в 1899 году перешла потомственному почетному гражданину и купцу Михаилу Щелокову.

В 1918 году комплекс был изъят и использовался под жильё, а в 1990-х годах был передан приходу Успения Девы Марии римско-католической церкви и перестроен в храм.

В 2004 году здание расширили, была увеличена алтарная часть и построена полукруглая алтарная апсида, а также парадный вход. Сейчас здесь регулярно проходят мессы, органные концерты при свечах, а летом в итальянском дворике проходят выставки.

Угловой дом №48

Каменный угловой дом на улице Студеная, 48 больше двухсот лет назад принадлежал нижегородской мещанке Марии Чужестранцевой. Строился дом по образцовым проектам российских зодчих. Здание, выполненное в стиле классицизма, украшено рамочными наличниками, низкими фронтонами, нечетным количеством световых окон. Сейчас дом нежилой, в нем располагаются коммерческие организации. Здание не имеет охранного статуса, но является ценным объектом градостроительной среды Нижнего Новгорода.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Усадьба Седова (улица Студеная, 49/6)

Там, где сейчас стоит усадебный комплекс Седова раньше были канатные заводы. Но все изменилось в начале XIX века, когда разработали общую планировку территории и появились улицы, которые начали застраивать.

Деревянный двухэтажный дом, стоящий на месте усадьбы, первоначально принадлежал коллежской регистраторше Агнее Аргентовой. Потом имение перешло купеческому сыну Алексея Двоешерстнева, а позднее и крестьянину деревни Гавриловка Андрею Седову.

В начале XX века усадьбу полностью перестроили, на прежнем месте возвели новый дом с флигелем и лавкой.

В советское время дом заселили новыми жильцами. За этот период была утрачена большая часть прежней усадьбы: надворные постройки, шатровая башня, парапетная балюстрада с вазонами над венчающим карнизом и другие.

Тем не менее сама усадьба уцелела — главный дом с фасадами, выходящими на улицы Студёную и Славянскую. Сейчас она признана объектом культурного наследия регионального значения.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Улица Студеная сегодня

Сегодня Студеная – это не просто улица в центре города, это часть Заповедных кварталов – проекта возрождения исторических территорий. По улице проводят экскурсии, а в домах и усадьбах организуют культурные встречи, представления, концерты. Из незаметной улочки Студеная стала островком тишины и красоты посреди шумного города.

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