Аптекарский огород возродили в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Аптекарский огород возродили на заднем дворе дома провизора Николая Эвениуса в Нижнем Новгороде. Помимо грядок с лекарственными растениями и травами, на территории появились летняя веранда кафе и места для отдыха. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», одним из первых увидевший аптекарский огород.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, дом внука первого нижегородского аптекаря Николая Эвениуса располагается в Заповедных кварталах на улице Студеной, 45. Двухэтажное каменно-деревянное здание было построено во второй половине XIX века. В 2021 году ему присвоили статус объекта культурного наследия, а в 2024 году почти полностью разрушенный дом начали восстанавливать. За 10 месяцев команде реставраторов удалось вернуть дому первоначальный облик второй половины XIX века и оживить традиции и быт, когда-то жившего в нем Николая Эвениуса.

Занялись реставраторы и заброшенным двориком. На площадке, покрытой бурьяном, начали создавать целое культурное пространство с огородом. Это стало своего рода данью традиции аптекарям, которые разбивали такие огородики для выращивания трав.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

– Зарождение этого огорода совершенно естественно, потому что не могло быть аптекаря без аптекарского огорода. В 1780 году, когда сюда приехал дед Николая Эвениуса, первое, что он сделал, – посадил огород, а аптеку открыл уже только через год, когда были готовы растения для лекарств. И когда встал вопрос, как лучше показать историю рода Эвениусов, сразу возникла идея аптекарского огорода, – сказала соавтор проекта «Дом Эвениуса» Ольга Наумова.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Теперь на месте, где еще год назад были только сорняки и мусор, замостили дорожки, поставили столики и скамейки, посадили плодовые деревья и установили высокие грядки с более чем 30 видами различных растений, начиная с ромашки и зверобоя, заканчивая укропом и петрушкой. И побывав однажды в аптекарском огороде, хочется не только вернуться туда снова, но и позвать с собой родных и друзей. Взять кофе с круассаном из обновленного меню кафе, изучать непохожие друг на друга растения и просто наслаждаться летним солнцем и пением птиц, которые уже успели свить гнездо в одной из стен дома аптекаря.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Но не только видом и напитками можно насладиться в аптекарском огороде. Летом во дворе Дома Эвениуса планируют проводить камерные музыкальные концерты, показы фильмов и экскурсии по истории аптечного дела и целебным свойствам растений.

В будущем же, как рассказали авторы проекта корреспонденту «КП-Нижний Новгород», аптекарский огород ждет еще большее развитие. В планах – совместные высадки растений на территории огорода и мастер-классы на аптекарскую тематику.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

А посетить огород на заднем дворе «Дома Эвениуса» жители и гости города смогут уже 6 июня. Также в эти выходные там запланирована большая программа мероприятий. Гостей ждут концерт, историческая вечеринка и экскурсии.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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