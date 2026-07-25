Самосвал протаранил забор парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Самосвал снес металлический забор парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Авария произошла днем 24 июля на проспекте Гагарина. За рулем грузовика находился 24-летний мужчина, не имевший водительских прав. В отношении нарушителя составили шесть административных протоколов, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, около 13:00 водитель автомобиля «Фав» не справился с управлением. Сначала грузовик врезался в стоявшую «Мазду», после чего продолжил движение и протаранил металлическое ограждение парка.

В результате аварии пострадал сам водитель самосвала. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила его в больницу.

После ДТП сотрудники Госавтоинспекции оформили в отношении нарушителя шесть административных материалов. Они касаются управления автомобилем без водительского удостоверения, отсутствия страховки, эксплуатации транспортного средства с нарушениями и других требований законодательства.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшей аварии.