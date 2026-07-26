Кабинки с людьми застряли на колесе обозрения в Дзержинске Фото: сообщество "Парки Дзержинска" в соцсетях

Две кабинки с людьми застряли на аттракционе в Дзержинске. Об этом сообщает сообщество «Парки Дзержинска» в социальных сетях.

– Для нас это первый случай за всю историю, – пишет организация.

По имеющейся информации, причиной внезапной остановки колеса обозрения послужило аварийное отключение на высоковольтном кабеле. В результате оказалась обесточена вся южная часть города.

Несмотря на непредвиденные обстоятельства и панику, сотрудники центрального парка среагировали на ситуацию молниеносно. Колесо обозрения перевели в ручной режим и самостоятельно опустили кабинки.

–Без паники, без шума, собственными силами, – отмечает «Парки Дзержинска».

Компания призналась, что для них это первый подобный случай. Но сотрудники рады, что людей удалось спасти за короткое время, также они выражают благодарность посетителям за понимание.

Аварийная ситуация в Дзержинске еще сохраняется. Восстановить работу электричества планируют к 18:30.

Напомним, что 16 человек застряли на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором 5 июля. Причиной послужили погодные условия.