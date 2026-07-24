Многоквартирный деревянный дом вспыхнул в Канавинском районе Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в поджоге многоквартирного деревянного дома. Им оказался ранее судимый мужчина. Теперь в отношении него заведено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, страшный пожар произошел в многоквартирном доме в Канавинском районе в ночь с 22 на 23 июля. Огонь быстро распространялся по зданию, пожаром были охвачены кровля, подъезд и квартиры на втором и третьем этажах. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. При этом существовала угроза распространения огня на все здание. В тушении пожара были задействованы 46 человек личного состава со стороны МЧС и 14 единиц техники.

К сожалению, в результате пожара погибла 73-летняя женщина. Еще два человека пострадали, четверо были эвакуированы.

Предварительно, причиной возгорания стал поджог.

Полицейским оперативно удалось установить подозреваемого. Им оказался безработный 32-летний нижегородец, ранее судимый за преступление против личности. Мужчину задержали, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Подозреваемого в поджоге многоквартирного дома задержали в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Поджигателя деревянного дома, где погибла пенсионерка, задержали в Нижнем Новгороде Видео: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Следственным комитетом Нижегородской области заведено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений».

Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

По факту поджога заведено уголовное дело Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

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