Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.
В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в поджоге многоквартирного деревянного дома. Им оказался ранее судимый мужчина. Теперь в отношении него заведено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Напомним, страшный пожар произошел в многоквартирном доме в Канавинском районе в ночь с 22 на 23 июля. Огонь быстро распространялся по зданию, пожаром были охвачены кровля, подъезд и квартиры на втором и третьем этажах. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. При этом существовала угроза распространения огня на все здание. В тушении пожара были задействованы 46 человек личного состава со стороны МЧС и 14 единиц техники.
К сожалению, в результате пожара погибла 73-летняя женщина. Еще два человека пострадали, четверо были эвакуированы.
Предварительно, причиной возгорания стал поджог.
Полицейским оперативно удалось установить подозреваемого. Им оказался безработный 32-летний нижегородец, ранее судимый за преступление против личности. Мужчину задержали, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.
Видео: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области
Следственным комитетом Нижегородской области заведено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений».
Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области.
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