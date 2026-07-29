«Здоровенок»: забота о малыше — без лишних волнений

Мама спокойна, когда рядом «Здоровёнок». Фотоархив детской клиники "Здоровёнок".

Мы стремимся стать для родителей надёжной опорой: чтобы в непростой период адаптации к новой жизни рядом был тот, кто поможет, подскажет и просто выслушает. Ведь первые месяцы после рождения ребёнка — время, когда особенно важны чуткость и профессиональное внимание: именно сейчас формируется основа будущего благополучия малыша.

Мы выстраиваем доверительные отношения с семьёй ещё до появления малыша на свет. На дородовом приёме будущие родители встречаются со своим личным педиатром — и это не формальность, а важная часть подготовки. Врач спокойно и подробно отвечает на волнующие вопросы, помогает развеять страхи и сориентироваться в том, что ждёт впереди. Кроме того, специалист даёт практические рекомендации по организации пространства для новорождённого и базовым навыкам ухода, чтобы первые дни дома прошли максимально спокойно.

УЗИ-диагностика. Фотоархив детской клиники "Здоровёнок".

С момента рождения за ребёнком закрепляется личный педиатр: он следит за динамикой развития, учитывает индивидуальные особенности малыша и контролирует график вакцинации. Связаться с доктором можно в любое время — по телефону или в мессенджере. Если нужен очный приём — вас примут без ожидания в общей очереди, а при необходимости врач приедет на дом. Педиатр регулярно анализирует показатели роста и веса, оценивает рефлексы и двигательную активность, своевременно выявляя любые отклонения.

Педиатр не действует в одиночку: он — часть большой профессиональной команды. В «Здоровенке» работает свыше 100 опытных специалистов, каждый из которых искренне предан своему делу и умеет находить подход к детям. Такой командный принцип позволяет обеспечить комплексную и бережную заботу о здоровье ребёнка. При необходимости педиатр оперативно согласовывает действия с узкими специалистами — неврологом, ортопедом, гастроэнтерологом, чтобы выработать единую тактику наблюдения и поддержки малыша. Это гарантирует, что ребёнок получит помощь максимально быстро и точно.

Служба заботы берёт на себя рутину: координатор напомнит о плановых осмотрах и прививках, поможет записаться на приём и при необходимости организует выезд медработника для забора анализов прямо на дому. Так родители могут сосредоточиться на самом главном — на общении с малышом, а не на отслеживании графиков. Мы продумали каждый шаг, чтобы минимизировать стресс: от напоминаний о визитах до подбора удобного времени приёма с учётом режима дня ребёнка. Благодаря этому даже самые загруженные родители могут быть уверены, что ничего не пропустят.

Искренняя забота с первых месяцев жизни. Фотоархив детской клиники "Здоровёнок".

Что ещё входит в программу:

- приоритетная запись на консультации;

- скидка 10 % на все услуги клиники.

Наша цель — помочь сделать первые месяцы родительства не временем тревог, а периодом радости и уверенности. Дополнительно клиенты программы получают доступ к библиотеке рекомендаций от наших специалистов: памятки по уходу, советы по грудному вскармливанию и введению прикорма, а также подборку ответов на самые частые вопросы родителей.

Сеть «Здоровенок» объединяет пять филиалов в Нижнем Новгороде, предлагает более 35 медицинских направлений и располагает командой из более чем 100 врачей. Но ценность клиники — не в цифрах, а в отношении: каждый специалист приходит на работу, чтобы по-настоящему помогать. Мы убеждены, что каждый ребёнок заслуживает особого внимания — и делаем всё, чтобы оправдать это доверие. Наши филиалы оснащены современным оборудованием, позволяющим проводить точную диагностику на ранних этапах, а внутренние стандарты качества строго контролируются, чтобы уровень сервиса оставался стабильно высоким в каждом филиале. Мы постоянно совершенствуем процессы, чтобы забота о здоровье детей становилась ещё более доступной и комфортной для семей.

КОНТАКТЫ

Патронаж новорожденных в клинике Здоровёнок - сайт

http://zdorovenok-patronazh.ru/

Основной сайт

https://zdorovenok.sadkomed.ru/

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