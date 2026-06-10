Бэби-бум произошел в зоопарке «Лимпопо» этим летом. ФОТО: Зоопарк "Лимпопо".

Этим летом в зоопарке «Лимпопо» случился настоящий бэби-бум – сразу несколько его обитателей стали родителями. Малышей родилось так много, что на базе зоопарка впору открывать звериный детский сад.

- Пополнения произошли сразу в нескольких семействах наших обитателей, - рассказывают сотрудники зоопарка. - На свет появились японские журавлята, каспийские султанки, телята, олененок и редчайший птенец стерха!

Появились малыши и у хайлендов. ФОТО: Зоопарк "Лимпопо".

Первыми появились малыши в семействе шотландских коров (хайлендов). Бычок Борька умудрился за одно лето дважды стать отцом – сначала его подруга Зорька родила телочку, а спустя некоторое время вторая его подруга Буся родила бычка. Теперь у Борьки сразу двое детей.

Вслед за этим целая череда пополнений произошла у пернатых обитателей зоопарка. Сначала два журавленка вылупились у пары японских журавлей Футо и Иваки. Пока пол малышей определить не удалось. Потом стали родителями пара редких краснокнижных каспийских султанок – у них тоже появились двое птенцов. Обзавелись потомством и редчайшие в мире журавли – стерхи. У влюбленной пары белых журавлей - Гыды и Ворона - появился журавленок. Его пол тоже пока неизвестен.

Птенец стерха все время проводит с мамой. ФОТО: Зоопарк "Лимпопо".

Но и это еще не все – в семействе яков впервые стала мамой самка по имени Герда. У нее родилась девочка.

- Малышку отличает бойкий характер и энергичность. Маленькая телочка уже с удовольствием скачет по вольеру и совсем не боится посетителей, - рассказывают сотрудники зоопарка.

У яков тоже подрастает малыш. ФОТО: Зоопарк "Лимпопо".

А вот малыш пятнистого оленя, тоже появившийся на свет в начале лета, куда более скромный. Он пока не отходит от своей мамы и всюду следует за ней.