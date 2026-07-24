«Центр Флебологии»: опыт и технологии побеждают варикоз

Красавин Дмитрий Сергеевич, руководитель клиники "Центр Флебологии" в Нижнем Новгороде, хирург-флеболог. Фото: ЗАО "Центр Флебологии"

Возможности современной флебологии позволяют успешно лечить варикоз на любой стадии с высоким лечебным и косметическим результатом. «Центр Флебологии» — ведущая специализированная клиника в России, которая оказывает полный спектр услуг по диагностике и лечению заболеваний вен. О передовых технологиях в лечении варикоза рассказывает руководитель клиники «Центр Флебологии» в Нижнем Новгороде, хирург-флеболог Красавин Дмитрий Сергеевич.

Центр Флебологии — специализированная клиника, которая уже более 20 лет занимается исключительно диагностикой, лечением варикозной болезни. Наши специалисты, в начале 90-х годов одни из первых в России успешно применили безоперационные методы лечения во флебологии и сегодня являются признанными профессионалами в этой области. Сегодня в состав клиники входят два отделения в Москве, филиалы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде и Тюмени.

— Как развивается современная флебология? Какие новшества появляются в этой области?

Во флебологии все передовые изменения направлены на то, чтобы лечение проходило малоинвазивно, без госпитализации, безболезненно и с быстрым сроком восстановления для пациента. За последние годы прекрасно себя зарекомендовало лазерное лечение.

Оно относится к «офисной флебологии», и пациент через 2 часа может покинуть клинику.

Лечение варикоза лазером (ЭВЛК) в Нижнем Новгороде. Фото: ЗАО "Центр Флебологии"

— Какие методы лечения варикоза применяются в «Центре Флебологии»?

— В нашем арсенале есть все современные методы лечения варикоза в соответствии со стандартами Всемирной ассоциацией флебологов (UIP). Передовые технологии направлены на то, чтобы лечение проходило малоинвазивно, без госпитализации, безболезненно и с быстрым сроком восстановления для пациента. Безоперационные методы лечения, малоинвазивная хирургия позволяют добиваться не только эффективного лечебного результата, но высокого косметического эффекта.

Склеротерапия варикозных вен в Нижнем Новгороде. Фото: ЗАО "Центр Флебологии"

— Как врач подбирает метод лечения?

— Выбор метода зависит от диагноза, и тут все очень индивидуально. Только опытный и квалифицированный флеболог может правильно подобрать индивидуально способ лечения или их комбинацию. На начальной стадии заболевания варикозной болезни, для удаления сосудистых звездочек и вен небольшого диаметра проводится безоперационный способ лечения. Процедура проводится амбулаторно и занимает 10-15 минут, после чего человек может спокойно идти по своим делам.

На более крупных венах применяются лазерные и радиочастотные технологии. Они не требуют госпитализации и позволяют получить быстрый и эффективный результат. При осложненном варикозе применяется малоинвазивная хирургия.

— От чего зависит успешный результат лечения варикозной болезни?

— В медицине часто бывает так, что правильный диагноз поставить гораздо сложнее, чем провести эффективное лечение. Ошибка, допущенная на этапе диагностики, может направить лечение по неправильному пути и не только не добиться положительного результата, но и вызвать осложнения.

Внешние проявления варикоза могут быть неявными, при том, что болезнь уже прогрессирует. Необходимо изучить состояние и поверхностных, и глубоких вен, оценить, насколько эффективно они работают, установить, есть ли варикоз и насколько далеко зашло заболевание. Поэтому в нашей клинике особое внимание уделяется диагностике.

Cовместная работа хирурга-флеболога и врача ультразвуковой диагностики на первичном приеме в Нижнем Новгороде. Фото: ЗАО "Центр Флебологии"

Пациентам проводится дуплексное ангиосканирование вен врачами УЗИ, специализирующимися на венозной патологии.

Наша важная особенность — совместная работа флеболога и врача УЗИ на первичной консультации. Это позволяет с высокой точностью поставить диагноз и подобрать оптимальный метод лечения. Еще это очень удобно для пациента — не нужно отдельно записываться на прием и на УЗИ.

— Как в потоке информации выбрать врача/ клинику, которой можно доверить свое здоровье?

— Во флебологии важно, чтобы использовались не один-два новых метода, а полный арсенал современных методик лечения. Таким образом, обеспечивается непредвзятый индивидуальный подход к здоровью пациента. В первую очередь важна клиника, которая имеет хорошую репутацию, материально-техническую базу и все возможности провести лечение максимально безопасно и эффективно. При этом могут сочетаться проверенные годами методы лечения с инновационным подходом. Ведь главное, как для врача, так и для пациента получить в итоге хороший результат.

Пациентам проводится дуплексное ангиосканирование вен врачами УЗИ, специализирующимися на венозной патологии.

Наша важная особенность — совместная работа флеболога и врача УЗИ на первичной консультации. Это позволяет с высокой точностью поставить диагноз и подобрать оптимальный метод лечения. Еще это очень удобно для пациента — не нужно отдельно записываться на прием и на УЗИ.

— Как в потоке информации выбрать врача/ клинику, которой можно доверить свое здоровье?

— Во флебологии важно, чтобы использовались не один-два новых метода, а полный арсенал современных методик лечения. Таким образом, обеспечивается непредвзятый индивидуальный подход к здоровью пациента. В первую очередь важна клиника, которая имеет хорошую репутацию, материально-техническую базу и все возможности провести лечение максимально безопасно и эффективно. При этом могут сочетаться проверенные годами методы лечения с инновационным подходом. Ведь главное, как для врача, так и для пациента получить в итоге хороший результат.

Специализированная клиника по лечению варикоза «Центр Флебологии» в Нижнем Новгороде. Фото: ЗАО "Центр Флебологии"

КОНТАКТЫ

г. Нижний Новгород,

ул. Пискунова, д. 21/2

тел.: +7 (831) 234-47-47

https://varikoz.ru/n-novgorod/

https://vk.com/phlebologycenter_nn

https://ok.ru/phlebologycenter

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама. ЗАО «Центр Флебологии» ИНН 7728199296

Erid: 2SDnjevjsP9