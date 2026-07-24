Нижегородский областной центр по борьбе со СПИД – специализированный медицинский центр по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Главная цель этой многозадачной структуры — создать условия, при которых диагноз не мешает полноценной, активной и долгой жизни. Пациент получает здесь все необходимое для поддержания здоровья без необходимости обращаться в сторонние организации.

Здесь предоставляют полноценную медицинскую помощь в течение всей жизни, оказывают юридическую и психологическую поддержку, проводят профилактику распространения заболевания, чтобы пациенты Центра жили обычной жизнью: могли трудиться, отдыхать, заводить семьи, ведь ВИЧ-инфекция – хоть и хроническое, но хорошо контролируемое заболевание. Все консультации и лечение для граждан РФ, живущих с ВИЧ, наблюдающихся в Центре бесплатны. Также Центр оказывает платные услуги как гражданам РФ, так и иностранным гражданам.

Лаборатория нового уровня

Лаборатория, занимающая площадь более 1700 кв.м, оснащена передовым высокотехнологичным оборудованием: в арсенале более 160 единиц техники. В 2025 году клинико-диагностическая лаборатория Нижегородского Центра борьбы со СПИД стала первой в России, внедрившей уникальную роботизированную систему. Это позволило вывести диагностику на беспрецедентные мощности:

- До 25 000 анализов в сутки — общая пропускная способность комплекса.

- Свыше 5 000 исследований в сутки на широкий спектр заболеваний (включая ВИЧ-инфекцию).

- Результат за 2 часа — время выдачи анализа контрагенту или пациенту сократилось до минимума благодаря непрерывной работе автоматизированного комплекса.

Запуск роботизированной лаборатории стал важным шагом в развитии всей системы здравоохранения Нижегородской области.

Роботизированная система взяла на себя рутинные процессы, что позволило исключить «человеческий фактор» на этапах приема, маркировки, центрифугирования и распределения пробирок. Отказ от устаревших ручных методов обработки образцов гарантирует стандартизацию каждого этапа исследования, а непрерывный цикл движения биоматериала обеспечивает бесперебойность диагностического процесса.

Лабораторная система полностью интегрирована в Единую цифровую платформу здравоохранения Нижегородской области: для врачей это означает возможность отслеживать путь каждой пробирки в режиме реального времени, а для пациентов — мгновенное получение результатов анализов в личном кабинете на портале Госуслуг без необходимости повторного визита в клинику. Данные защищены и доступны авторизованным специалистам по всей цепочке оказания помощи.

Лаборатория Нижегородского Центра борьбы со СПИД стала первой в России площадкой, успешно протестировавшей перевозку биоматериалов и лекарственных препаратов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Проект «Беспилотная аэрологистика биоматериалов», реализуемый совместно с министерством здравоохранения региона, позволяет сократить сроки доставки критически важных анализов из районных больниц с нескольких часов до 30–40 минут.

Полный цикл заботы в одном месте

Нижегородский Центр борьбы со СПИД — это гораздо больше, чем лаборатория или просто медицинское учреждение. Это пространство комплексной заботы, где под одной крышей собраны все этапы сохранения здоровья: от первого анализа до многолетней поддержки высокого качества жизни. Пациенты весь путь проходят внутри единой экосистемы: от забора крови до диагностики у широкого круга специалистов и назначения и выдачи антиретровирусной терапии (АРВТ.

Профилактика нового поколения

Работа с обществом у Центра тоже выходит за рамки привычных лекций и буклетов. Команда создает уникальные игровые инструменты, которые делают разговор о серьезном доступным и интересным. Масштабировать эту работу помогает проект Центра «Школа волонтеров».

Нижегородский Центр борьбы со СПИД доказывает, что современная медицина может быть технологичной, доступной, охватывающей десятки тысяч анализов в сутки и при этом оставаться удивительно человечной, творческой и ориентированной на реальную жизнь людей.

КОНТАКТЫ

Узнать о мероприятиях Центра и задать вопросы по ВИЧ всегда можно по телефону и в официальных группах организации.

Нижний Новгород, ул. Минина, д. 20/3Е

Телефон доверия: 214-0-214 доб. 847

Канал в МАХ https://max.ru/id5260039986_gos

Веб-сайт https://antispidnn.ru/

ВКонтакте https://vk.com/spid_centr_nn

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