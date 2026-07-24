Нижегородский областной центр по борьбе со СПИД

Главная цель этой многозадачной структуры — создать условия, при которых диагноз не мешает полноценной, активной и долгой жизни. Пациент получает здесь все необходимое для поддержания здоровья без необходимости обращаться в сторонние организации.
Здесь предоставляют полноценную медицинскую помощь в течение всей жизни, оказывают юридическую и психологическую поддержку, проводят профилактику распространения заболевания, чтобы пациенты Центра жили обычной жизнью: могли трудиться, отдыхать, заводить семьи, ведь ВИЧ-инфекция – хоть и хроническое, но хорошо контролируемое заболевание. Все консультации и лечение для граждан РФ, живущих с ВИЧ, наблюдающихся в Центре бесплатны. Также Центр оказывает платные услуги как гражданам РФ, так и иностранным гражданам.
Лаборатория, занимающая площадь более 1700 кв.м, оснащена передовым высокотехнологичным оборудованием: в арсенале более 160 единиц техники. В 2025 году клинико-диагностическая лаборатория Нижегородского Центра борьбы со СПИД стала первой в России, внедрившей уникальную роботизированную систему. Это позволило вывести диагностику на беспрецедентные мощности:
- До 25 000 анализов в сутки — общая пропускная способность комплекса.
- Свыше 5 000 исследований в сутки на широкий спектр заболеваний (включая ВИЧ-инфекцию).
- Результат за 2 часа — время выдачи анализа контрагенту или пациенту сократилось до минимума благодаря непрерывной работе автоматизированного комплекса.
Роботизированная система взяла на себя рутинные процессы, что позволило исключить «человеческий фактор» на этапах приема, маркировки, центрифугирования и распределения пробирок. Отказ от устаревших ручных методов обработки образцов гарантирует стандартизацию каждого этапа исследования, а непрерывный цикл движения биоматериала обеспечивает бесперебойность диагностического процесса.
Лабораторная система полностью интегрирована в Единую цифровую платформу здравоохранения Нижегородской области: для врачей это означает возможность отслеживать путь каждой пробирки в режиме реального времени, а для пациентов — мгновенное получение результатов анализов в личном кабинете на портале Госуслуг без необходимости повторного визита в клинику. Данные защищены и доступны авторизованным специалистам по всей цепочке оказания помощи.
Лаборатория Нижегородского Центра борьбы со СПИД стала первой в России площадкой, успешно протестировавшей перевозку биоматериалов и лекарственных препаратов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Проект «Беспилотная аэрологистика биоматериалов», реализуемый совместно с министерством здравоохранения региона, позволяет сократить сроки доставки критически важных анализов из районных больниц с нескольких часов до 30–40 минут.
Нижегородский Центр борьбы со СПИД — это гораздо больше, чем лаборатория или просто медицинское учреждение. Это пространство комплексной заботы, где под одной крышей собраны все этапы сохранения здоровья: от первого анализа до многолетней поддержки высокого качества жизни. Пациенты весь путь проходят внутри единой экосистемы: от забора крови до диагностики у широкого круга специалистов и назначения и выдачи антиретровирусной терапии (АРВТ.
Работа с обществом у Центра тоже выходит за рамки привычных лекций и буклетов. Команда создает уникальные игровые инструменты, которые делают разговор о серьезном доступным и интересным. Масштабировать эту работу помогает проект Центра «Школа волонтеров».
Нижегородский Центр борьбы со СПИД доказывает, что современная медицина может быть технологичной, доступной, охватывающей десятки тысяч анализов в сутки и при этом оставаться удивительно человечной, творческой и ориентированной на реальную жизнь людей.
Узнать о мероприятиях Центра и задать вопросы по ВИЧ всегда можно по телефону и в официальных группах организации.
Нижний Новгород, ул. Минина, д. 20/3Е
Телефон доверия: 214-0-214 доб. 847
Канал в МАХ https://max.ru/id5260039986_gos
Веб-сайт https://antispidnn.ru/
ВКонтакте https://vk.com/spid_centr_nn
Реклама. ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» ИНН 5260039986
Erid: 2SDnjcaRiCT
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА