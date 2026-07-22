Редкую птицу заметили в Нижегородской области. Фото: сообщество «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области» ВКонтакте

Необычного пернатого гостя заметили на Бору в Нижегородской области. В поселок Октябрьский прилетел японский журавль. Птица занесена в Красную книгу России и находится на грани исчезновения. Информацию об этом в социальных сетях опубликовали представители проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области: ищем, изучаем, сохраняем».

Японский журавль – статная и грациозная птица с ярко-белым опереньем и красной шапочкой на голове. В Японии и Китае этот вид является священным, журавль считается посланником богов.

Почему японский журавль прилетел в Нижегородскую область, пока неизвестно. Фото: сообщество «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области» ВКонтакте

Несмотря на свое название, обитает Японский журавль преимущественно на территории России, – в бассейне Амура и на Дальнем Востоке. Его появление в средней полосе является исключительным. Как журавль попал в Нижегородскую область и прилетел ли он один, пока неизвестно. Однако птица не выглядит напуганной. Журавль спокойно прогуливается и осматривает территорию, кажется, в поисках пищи.

– Мы связались с Питомником редких видов журавлей Окского заповедника – крупнейшим в России центром по разведению этих птиц, где содержатся все семь видов журавлей российской фауны. Специалисты подтвердили: их подопечные на месте. У птицы нет опознавательных колец и меток, которыми обычно маркируют обитателей питомников и зоопарков, – рассказали представители проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области».

Краснокнижного японского журавля заметили в Нижегородской области Видео: сообщество «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области: ищем, изучаем, сохраняем» в соцсети Вконтакте

Сейчас специалисты продолжают наблюдение за птицей. Любая информация и фотографии журавля помогут орнитологам пролить свет на историю его появления в регионе.

Ранее сообщалось о том, что в нижегородском зоопарке «Лимпопо» устроили милое гендер-пати. Вечеринка была посвящена определению пола детеныша трубкозуба, который родился этой весной.

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