Зрелищное гендер-пати устроили в нижегородском зоопарке «Лимпопо». ФОТО: зоопарк "Лимпопо".

Милое гендер-пати устроили на днях в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Вечеринка была посвящена определению пола детеныша трубкозуба, который родился этой весной. Трогательным видео поделились сотрудники зоопарка в социальных сетях.

- Друзья, то, чего мы так все долго ждали — произошло! Теперь мы знаем пол нашего малыша-трубкозуба! Как вы думаете: девочка у нас или мальчик? Мальчик или все-таки девочка? Смотрим, друзья! – призвали представители зоопарка нижегородцев.

Милое гендер-пати в нижегородском зоопарке. Видео: зоопарк "Лимпопо"

ФОТО: зоопарк "Лимпопо".

Специально к гендер-пати сотрудники зоопарка сделали два угощения для малыша – кусочек банана и кусочек яблока. Банан был украшен голубым сердечком, а яблоко – розовым сердечком. После недолгих раздумий и прогулок вокруг тарелки кроха предпочел банан. И действительно – детеныш оказался мальчиком.

Напомним, крохотный трубкозуб появился на свет в зоопарке «Лимпопо» в апреле. Его пришлось выкармливать вручную, так как трубкозубы – грузные животные, и их манера передвижения может навредить детенышу. Сотрудники зоопарка кормят малыша по графику – каждые четыре часа. По их словам, у трубкозуба хороший аппетит, и животное потихоньку набирает в весе.

ФОТО: зоопарк "Лимпопо".

Постепенно кроха подрос и окреп настолько, что в июне его впервые вывели на прогулку. Слегка опасаясь, малыш прошелся среди травы и изучил свой уличный вольер.

- В жизни нашего чудо-ребенка произошло важнейшее событие - наш трубкозуб вышел на свою первую уличную прогулку, - показали видео в зоопарке. - Конечно, первое знакомство с внешним миром для малыша было недолгим, но каким ярким!

Несмотря на то, что трубкозубы крайне редко размножаются в зоопарках, в «Лимпопо» это уже второй случай. Впервые детеныш трубкозуба родился здесь в прошлом июле. А в этом году чудо повторилось. И его сразу же окрестили чудо-ребенком.

ФОТО: зоопарк "Лимпопо".

К слову, сейчас в России есть только два зоопарка, где размножаются трубкозубы. Помимо Нижнего Новгорода, детеныш этого редкого животного появился на свет в Екатеринбурге.