Сергей Александрович Майоров – врач-эпидемиолог ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 Советского района г. Нижнего Новгорода»

ФОТО: ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 Советского района г. Нижнего Новгорода»

Работа врача-эпидемиолога детской поликлиники Сергея Майорова незаметна для большинства пациентов, но именно он отвечает за порядок и безопасность. Он помогает поликлинике держать высокую планку качества и параллельно развивать бережливые технологии.

Когда мы говорим о безопасности в детской медицине, мы чаще всего думаем о стерильных инструментах или чистых полаx. Но за каждым безопасным шагом в поликлинике стоит невидимая, но колоссальная работа врача-эпидемиолога. В ДГП 39 эту миссию уже более 10 лет несет Сергей Александрович Майоров. Его работа — это не просто бумажная отчетность, это ежедневный интеллектуальный труд по созданию среды, в которой любой пациент и ребенок защищен от любых угроз.

Эпидемиологический щит и нулевой уровень ИСМП

Один из главных показателей мастерства эпидемиолога — отсутствие внутрибольничных инфекций. В ДГП №39 благодаря системному контролю, который выстраивает Майоров С.А., случаи инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), отсутствуют на протяжении более 5 лет. Это результат регулярных внутренних аудитов, жесткого контроля за стерилизацией, дезинфекцией и работой персонала.

ФОТО: ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 Советского района г. Нижнего Новгорода»

Сергей Александрович не просто контролирует — он обучает. Ежегодно он проводит десятки семинаров и инструктажей для врачей и медсестер, разбирая сложные клинические случаи и современные протоколы безопасности. А когда возникает угроза вспышки (а за год эпидемиологу приходится разрабатывать меры по ликвидации множества инфекционных очагов), его оперативные и грамотные действия позволяют купировать риск в самом зародыше.

Архитектор качества: от ИСО до «Бережливой поликлиники»

Уникальность Майорова С.А. как специалиста заключается в том, что он мыслит категориями системного менеджмента. В том числе его непосредственное участие в проектной деятельности позволило ДГП №39 в 2022 году стать первой детской поликлиникой в Российской Федерации, получившей международный сертификат качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. И эта работа по совершенствованию не прекращается ни на минуту.

ФОТО: ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 Советского района г. Нижнего Новгорода»

Сергей Александрович — активный драйвер внедрения бережливых технологий. Лично им реализовано 7 проектов по улучшению, которые оптимизировали маршруты пациентов и снизили риски перекрестного инфицирования. Организационные решения, разработанные при его участии для стандарта школьных медосмотров, прошли экспертизу в Мастерской управления «Сенеж» и теперь тиражируются по всей Нижегородской области.

Вакцинопрофилактика: диалог вместо принуждения

Особая гордость врача — выстроенная годами система доверия с родителями. Вакцинопрофилактика — это не просто заявки и холодные цепи. Это сотни часов личных бесед. Сергей Александрович лично встречается с родителями и подростками, доступно и аргументированно объясняя важность прививок. Благодаря его просветительской работе и взаимодействию со СМИ, поликлиника стабильно демонстрирует высокие показатели охвата вакцинацией, формируя в районе культуру ответственного отношения к здоровью.

ФОТО: ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 Советского района г. Нижнего Новгорода»

Цифровизация и взгляд в будущее

Сегодня эпидемиологическая служба ДГП №39 делает шаг в будущее. По мере внедрения цифровых технологий, Майоров С.А. курирует работу по интеграции цифровых инструментов для мониторинга инфекционной безопасности. Анализ данных в реальном времени позволяет прогнозировать и предотвращать риски до того, как они станут угрожать пациентам.

За многолетний труд, высокий профессионализм и личный вклад в здоровье нижегородских детей Сергей Александрович Майоров отмечен Благодарностью Министра здравоохранения РФ, Почетным знаком Губернатора Нижегородской области и множеством ведомственных наград.

Но главная его награда — это здоровье тысяч маленьких пациентов каждый день.

Реклама. ГБУЗ НО «ДГП №39 Советского района г. Н.Новгорода» ИНН 5262077338

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