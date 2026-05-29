С 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде прошло одно из крупнейших событий в сфере информационных технологий – конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Оно собрало не только российские компании, но и делегации из 46 иностранных государств. По данным пресс-службы ЦИПР, в мероприятиях конференции приняли участие более 300 делегатов из Индии, Сербии, Аргентины, Китая, Филиппин, стран Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока. Свои стенды представили свыше 10 зарубежных компаний, а в деловую программу посетили официальные представители Зимбабве, Сербии, Мьянмы, Казахстана, Лаоса, Уганды, Омана, Абхазии, Кот-д’Ивуара и других государств.

Ключевым событием стала пленарная международная сессия «Карта цифровой промышленности. Роли и обязанности в глобальном масштабе», где выступили первый вице-президент Зимбабве Константино Гувея Доминик Чивенга, министр науки и технологий Мьянмы Мьоу Тейн Чжо, руководитель аппарата министра информации и телекоммуникаций Сербии Лазар Павлович и представитель Минэлектроники Индии Сараньян Кришнан. Модератором выступил телеведущий RT Рори Суше. Главный вывод сессии: технологии должны служить суверенитету и благополучию граждан, а не заменять человека.

В партнёрстве с ЮНИДО прошла сессия об инфраструктуре для умного производства в развивающихся странах. Состоялась также российско-индийская сессия о внедрении ИИ, кибербезопасности и международных ИТ-командах.

На выставке свои решения представили компании из Беларуси, Китая, Индии, Анголы и Узбекистана. Беларусь развернула национальный стенд, китайские компании показали разработки в сфере «умного» производства и здравоохранения, индийские – медицинские импланты и VR/AR-технологии.

Кроме того, в рамках ЦИПР были подписаны соглашения о сотрудничестве между Нижегородской областью и представителями иностранных государств. Так, регион будет взаимодействовать с сербской автономной областью Воеводина в образовании и технологиях. Делегация из Мьянмы выразила желание увеличить число своих студентов в нижегородских вузах. С Казахстаном достигнуты договорённости о развитии сотрудничества в логистике, цифровых технологиях и торговле.

Губернатор Глеб Никитин провёл двусторонние встречи с главами иностранных делегаций. Товарооборот с Зимбабве за пять лет вырос более чем вдвое, стороны обсудили дальнейшее укрепление партнёрских связей.