Увидела задание и чуть не заплакала: Нижегородка, набравшая сто баллов по двум предметам, рассказала о своей подготовке к ЕГЭ

Она набрала по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе. Фото: Предоставлено Варварой Зефировой.

Чрезвычайно волнительный и ответственный период сдачи ЕГЭ для многих выпускников в Нижнем Новгороде уже завершён. Постепенно становятся известны и результаты экзаменов, от которых зависит, смогут ли вчерашние школьники поступить в желаемый университет. На шаг ближе к своей мечте и светлому будущему стала и выпускница школы №161 в Автозаводском районе Варвара Зефирова. Она набрала по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе. Упорный труд, поддержка родных помогли ей преодолеть испытание.

– Все мои родные и друзья были рады. Они поздравляли меня и говорили: «Варя, мы знали, что так получится». Они верили в меня даже больше, чем я сама, – рассказала журналисту «КП – Нижний Новгород» выпускница Варвара Зефирова. – За такую поддержку большое спасибо учителям, родителям и одноклассникам.

Участие в олимпиадах и конкурсах помогло в подготовке к ЕГЭ

Предметы для сдачи Варвара выбрала ещё в 10 классе, а готовиться к экзаменам начала только на следующий учебный год. Секрет её успеха не кроется ни в особенной системе подготовки, ни в репетиторах. Девочка зубрила всё самостоятельно и к помощи взрослых прибегала редко.

– С осени я начала участвовать в различных мероприятиях, связанных с литературой. Например, дошла до области на олимпиаде. Ещё я подала заявку на конкурс «Классное чтение» и по итогам портфолио и эссе была отобрана в число 30 учеников, которые пройдут специальную образовательную программу. После двух месяцев обучения у нас состоялась квиз-игра на проверку полученных знаний, после которой только 10 человек прошли в следующий этап, – поделилась Варя. – Потом мы принимали участие в радиоэфирах, где обсуждали художественные произведения. Как итог, я стала победительницей этого конкурса. И, мне кажется, что именно подготовка к подобным проектам сказалась и на подготовке к экзамену.

Варя выпускница школы №161 в Автозаводском районе. Фото: Предоставлено Варварой Зефировой.

Папа с детства учил писать сочинения

Варя – отличница и с изучением школьной программы проблем у неё никогда не было. Девушка всегда всё читала, учила и выполняла домашние задания, что стало хорошей базой для сдачи экзамена. Именно по этой причине экзамен по русскому языку ей даже и не показался затруднительным.

– Я всю жизнь учу все правила и сочинения училась писать с самого детства с отцом. Помню, он меня учил излагать правильно свои мысли, мне это помогло, – подчёркивает выпускница. – Мой папа оказал очень большое влияние на меня.

Любимая книга – «Мастер и Маргарита»

С экзаменом по литературе было сложнее. Как известно, легко и интересно читать те книги и произведения, которые тебе нравятся, но что делать с теми, которые не идут? Всё равно изучать!

– Было сложно заставить себя читать и проходить то, что не так сильно нравится. Некрасов и Гоголь тяжело давались, потому что написано сложным языком и, я думаю, неактуальны темы для современного поколения, – рассказала Варвара Зефирова.

В этом году Варя прочитала не так много новых книг, всё время уходило на подготовку. Читала девушка по настроению, когда появлялось свободное время. Например, она читала перед сном, чтобы расслабиться и снять напряжение.

– Я люблю что-то около фантастическое, моя любимая книга – «Мастер и Маргарита» Булгакова. Также люблю читать братьев Стругацких. Достоевского люблю, несмотря на его сложный язык написания, – добавила Варя.

Варя любит читать. Фото: Предоставлено Варварой Зефировой.

Такого результата не ожидала

Все произведения из кодификатора могут попасться на ЕГЭ по литературе, и это остается неизменным из года в год. Школьники постоянно надеяться, что на экзамене попадётся произведение, которое они знают вдоль и поперёк, но везёт не всем.

– Когда я вышла с экзамена по литературе, рассчитывала, что хотя бы 70 баллов наберу. Я помню, как открыла КИМ (задание – прим.) и чуть не заплакала, когда увидела, что мне попался «Вишневый сад». Я очень не хотела, чтобы мне попалось это произведение, – объяснила выпускница. – Поэтому и такого результата по баллам не ожидала.

По словам Вари, самым сложным для неё стало задание, где нужно было сопоставить героев и их реплики, а также то, где необходимо было написать, в чём противоречивость образа Лопахина (один из главных персонажей пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад» - прим.).

Надо поменять отношение школьников к ЕГЭ

В 2009 году единый государственный экзамен стал единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. ЕГЭ состоит из однотипных заданий и оценивается по единым критериям, поэтому и споры вокруг такой формы аттестации не утихают.

– Сам формат экзамена, который позволяет детям из отдаленных регионов поступить в топовые вузы страны за счет собственных усилий и стараний, это хорошо. Стоит лишь поменять отношение к этому экзамену, потому что его рисуют страшной финальной точкой всей школьной жизни. И если, например, ученик сдает экзамен не на тот уровень, на который он рассчитывал, то он ставит крест на своей жизни, а это неправильно. Задача родителей и учителей, всей системы образования – поменять отношение школьников к ЕГЭ, – поделилась своим мнением Варвара Зефирова.

Девушка планирует переехать в другой город – в Москву или Питер, а также поступить на факультет журналистики. «Комсомолке» остаётся лишь поздравить Варвару с отличным результатом, пожелать дальнейших успехов и большого творческого пути!