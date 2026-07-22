Атаман-Захарченко Катарина Владимировна, заведующая терапевтическим отделением ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 4 Канавинского района», врач-терапевт, врач-кардиолог.

Врач по призванию: сто лет служения медицине в одной семье

В медицине есть понятие «врачебная династия» — это не просто профессиональная преемственность, это особый код, передающийся из поколения в поколение вместе с любовью к людям и стремлением к спасению жизней. Катарина Владимировна Атаман-Захарченко — представитель такой семьи, где медицина не профессия, а образ жизни.

Профессиональный путь Катарины Владимировны начался в 2005 году, когда она окончила Нижегородскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». Однако фундамент её мировоззрения был заложен гораздо раньше. Выросшая в семье, где бабушка-ревматолог и мама-кардиолог вместе посвятили медицине более 80 лет, Катарина с детства впитывала примеры колоссального трудолюбия, врачебной интуиции и глубокой эмпатии.

Свою практическую школу она прошла в стенах Городской клинической больницы №12 г. Нижнего Новгорода. Начав путь с должности рядового врача терапевтического отделения, она доказала: медицина — это прежде всего служение.

Сегодня личный стаж Катарины Владимировны превышает два десятилетия. Если сложить его с опытом её мамы и бабушки, получится внушительная цифра — более 100 лет преданного труда династии на благо здравоохранения.

В 2019 году Катарина Владимировна вернулась в ПИМУ, чтобы получить специализацию по кардиологии. Это стало не просто повышением квалификации: таким образом, она приняла эстафету от мамы, объединив в своей практике кардиологическую точность, системный ревматологический подход бабушки и вековой опыт своей семьи.

Испытание пандемией: проверка на прочность

С 2019 года Катарина Владимировна работала участковым терапевтом в ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4 Канавинского района». На этот период выпало тяжелейшее испытание — пандемия COVID-19.

Работая «на передовой», в условиях колоссальных нагрузок и неопределенности, она показала не только свой профессионализм, но и лидерские качества. В самый сложный момент она стала опорой для коллег, проявляя стойкость и верность своей профессии. Этот опыт стал отправной точкой для её управленческой карьеры: умение принимать решения в критических ситуациях и забота о каждом пациенте позволили ей возглавить терапевтическое отделение.

Сегодня, будучи заведующей отделением, Катарина Владимировна остается верна своему главному принципу: лечить не болезнь, а человека. Для неё каждый пациент — это история, требующая внимания, участия и глубокого анализа.

Коллеги отмечают такое её нечасто встречающееся качество, как сочетание строгого научного подхода и душевной теплоты. В эпоху высоких технологий и цифровизации медицины Катарина Владимировна Атаман-Захарченко доказывает: самыми важными инструментами врача по-прежнему остается его сердце, способное сопереживать, и руки, готовые вернуть человеку веру в выздоровление.

Катарина Владимировна — это пример того, как верность семейным традициям и преданность своему делу превращают обычную работу в высокое искусство врачевания.

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Фото: ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 4 Канавинского района г. Н.Новгорода»

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