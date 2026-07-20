«Валдай» начал ходить из Нижнего Новгорода в Дзержинск. Фото: АНО «Центр 800».

С 16 июля скоростное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» официально начало регулярные рейсы между Дзержинском и Нижним Новгородом. Это важный шаг к возрождению речного сообщения в регионе, который позволит жителям города химиков добираться до областного центра без пробок и с комфортом.

Судно на подводных крыльях причаливает в Дзержинском затоне, рядом с гостиницей «Ока», в 150 метрах от прежнего места посадки.

Время в пути составляет около часа. Рейсы ежедневные: отправление из Нижнего Новгорода в 17:45, прибытие в Дзержинск в 18:40, обратно — в 18:50, прибытие в Нижний — в 19:45.

Глава города Михаил Клинков отметил, что возобновление регулярного речного сообщения — ключевое условие для развития туризма в Дзержинске.

- До 100-летия Дзержинска остается немного времени, и важная задача – раскрыть туристический потенциал города. Мы понимаем, что возрождение регулярного речного судоходства, которое свяжет нас с другими городами и сделает поездки удобными для дзержинцев и гостей, является ключевым условием для развития туризма, - заявил Михаил Клинков.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что «Валдай» уже давно стал любимым летним видом транспорта для нижегородцев и гостей региона. Он отметил, что благодаря объединению усилий власти и бизнеса вопрос с новым причалом удалось решить в короткие сроки.

В перспективе — строительство полноценной пристани, способной принимать не только скоростные «Валдаи», но и крупные круизные теплоходы. Акватория в районе гостиницы «Ока», где исторически находился речной вокзал, возвращается под контроль города для использования в транспортных и туристических целях.