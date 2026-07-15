Пристань для круизных теплоходов построят в Дзержинске

Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В Дзержинске начали тестировать речное сообщение — судно на подводных крыльях «Валдай» совершило первый рейс и причалило к новой плавучей платформе за Окской набережной. Город постепенно возвращает себе статус важного узла пассажирского судоходства, сообщил мэр Михаил Клинков.

Идею возродить регулярные речные маршруты обсудили с предпринимателем Андреем Шкилевым, который осваивает акваторию за набережной. Бизнесмен поддержал инициативу и вместе с партнёром взял на себя изготовление платформы и трапа. Городские службы тоже подключились: за три недели расчистили территорию, обустроили спуск к воде, установили ограждения и информационные баннеры. В ближайшее время завершат монтаж страховочной сетки под трапом.

Уже скоро на сайте «Водолета» появятся билеты из Дзержинска до Нижнего Новгорода, а в выходные — до Павлова. В планах — построить полноценную пристань с тремя сходнями: для скоростных «Валдаев» и для многопалубных круизных теплоходов. Особое внимание уделят акватории у гостиницы «Ока» — исторически там располагался речной вокзал. Сейчас этот участок возвращают под контроль администрации, чтобы использовать его исключительно для транспортных и туристических целей.

Параллельно продолжатся работы по благоустройству: реконструкция ступеней, асфальтирование и обустройство парковки. Глава города Михаил Клинков отметил, что Дзержинск возвращается в число ключевых городов Верхне-Волжского бассейна, где будут курсировать суда, перевозящие и жителей, и гостей региона. Проект, по его словам, стал примером консолидации власти и бизнеса.

«Считаем, что возрождение инфраструктуры речного сообщения Дзержинска, второго по величине муниципалитета региона, — одна из приоритетных задач транспортного и туристического развития Нижегородской области», — подчеркнул мэр. Проект полностью соответствует государственной политике по возрождению речных путей страны, поддержанной Президентом и Правительством региона.