Обогнали Москву и Владимирскую область: Нижегородская область заняла 62 место в рейтинге регионов России по развитию ипотеки

Более 4 млн рублей составляет средний размер ипотеки в Нижегородской области. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область заняла 62 место в рейтинге регионов России по развитию ипотеки. При этом регион обогнал Москву, Владимирскую и Самарскую области. Рейтинг российских регионов по развитию ипотеки опубликован на сайте «РИА Новости».

Согласно рейтингу, за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в регионе было оформлено 12,7 ипотечных кредитов. Кроме того, за последние 5 месяцев этого года динамика числа ипотек выросла до 66,2 %, относительно первых пяти месяцев прошлого года.

Сейчас средний размер ипотечного кредита в Нижегородской области составляет около 4,03 млн рублей. Доля же просроченного долга по ипотеке в регионе составила 0,67%.

Отметим, в топ-3 регионов по развитию ипотеки вошли Республика Тыва, где количество таких кредитов за последний год составило 26,6. На втором месте рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, а на третьем – Республика Саха (Якутия).

Нижегородская область по развитию ипотеки обогнала Москву, Самарскую и Владимирскую области.

Ранее сообщалось о том, что Нижегородская область занимает четвертое место среди субъектов Приволжского федерального округа по площади возводимого многоквартирного жилья. Больше строят только в Башкортостане, Татарстане и Пермском крае.

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Исследование подготовлено Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Центробанка и Росстата. Развитие ипотеки оценивалось как отношение количества выданных кредитов к численности экономически активного населения за период с 1 июня 2025 г. по 1 июня 2026 г.