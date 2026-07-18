Нижегородская область вошла в пятерку лидеров ПФО по объему строящегося жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область занимает четвертое место среди субъектов Приволжского федерального округа по площади возводимого многоквартирного жилья. Больше строят только в Башкортостане, Татарстане и Пермском крае. Данные опубликованы на портале «Единая информационная система жилищного строительства».

На сегодняшний день в Нижегородской области в стадии строительства находится 1,65 миллиона квадратных метров жилья. Такой показатель стал результатом планомерной работы регионального правительства по увеличению объёмов возведения новых домов.

Министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев подчеркнул, что повышение доступности жилья — одна из главных задач, стоящих перед регионом. По его словам, для этого ведётся системная работа по наращиванию строительных мощностей и вводу новых объектов.

За последние пять лет объём строящегося жилья в регионе вырос на 41%. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял 1,17 миллиона квадратных метров.

Однако пока строители наращивают объёмы, доступность жилья для нижегородских семей продолжает снижаться. Согласно свежей статистике, регион занял 48-ю строчку в общероссийском рейтинге по этому показателю.

Тенденция, к сожалению, общероссийская: в большинстве регионов ситуация для покупателей ухудшилась. Аналитики связывают это с падением доходности банковских депозитов — людям всё сложнее накопить на квартиру. Даже рост зарплат и увеличение сбережений не спасают, поскольку квадратные метры дорожают быстрее, чем семейные бюджеты успевают за ними.