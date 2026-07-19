Посетители варили варенье по старинным рецептам, играли в крокет и узнавали историю квартала. Фото: Никита ИВОНИН

18 июля в квартале церкви Трёх Святителей открыли Тайный сад. Калитка на Славянской, 3, с самого утра была распахнута, а за ней гостей ждало обновлённое пространство – дорожки из деревянной щепы, клумбы с пряными травами и самовар, в котором заваривали чай на кедровых шишках. Рассказываем, как прошёл этот солнечный и ароматный день у нижегородцев.

В новом пространстве для гостей подготовили мастер-классы, ярмарку и исторические развлечения. Фото: Никита ИВОНИН

Варенье по старинке и чай из самовара

С 12:00 до 15:00 в саду проходил мастер-класс по исторической кулинарии, который провела эксперт Юлия Полякова. Вместе с гостями она собирала вишню с веток, которые росли прямо на территории сада, и варила из неё варенье по рецептам, которым больше ста лет. Люди срывали ягоды и передавали их, наблюдая за процессом приготовления, задавали вопросы и записывали рецепт. Те, кто подходил ближе, могли попробовать готовое варенье из банок. Также Полякова поделилась с посетителями технологией приготовления апельсинового варенья, которым занимается в повседневной практике: она рассказала, что режет апельсины полукольцами, замачивает на сутки, засыпает сахаром и варит в несколько подходов, чтобы дольки оставались целыми.

В течение всего дня в саду работал самовар, в котором заваривали чай на кедровых шишках, придававший напитку лёгкий хвойный аромат, и разливали его в стаканы с подстаканниками, сохраняя традиции чаепитий прошлых эпох. На территории сада работала ярмарка, где можно было приобрести пастилу ручной формовки, керамические кружки с оттисками трав и винтажные открытки с видами старого Нижнего.

Открытие сада превратилось в праздник с чаепитием, лекциями и атмосферой дореволюционного Нижнего Новгорода. Фото: Никита ИВОНИН

«История пикника» и усадебные игры

В 15:30 началась гастрономическая программа «История пикника», в рамках которой лектор Ксения Баздерова рассказала гостям о том, как в 19 веке собирали корзины для загородных выездов, какие продукты брали с собой, как их упаковывали, чтобы они не испортились в дороге, и как сервировали стол прямо на траве, соблюдая правила этикета того времени.

После лекции в саду организовали усадебные игры, такие как крокет и серсо, а также другие развлечения, которые были популярны у горожан в конце 19 – начале 20 века. Дети и взрослые с удовольствием играли на траве, сбивая деревянные шары крокетными молотками и смеясь над каждой неудачной попыткой.

Новое пространство объединило гастрономические традиции, усадебные игры и историю дома Максима Горького. Фото: Никита ИВОНИН

История за калиткой

Тайный сад – это часть проекта «Заповедные кварталы», который существует с 2021 года. На его территории сохраняются 28 деревянных домов конца 19 – начала 20 века. В них жили Максим Горький и Владимир Короленко, бывал Фёдор Шаляпин, гостил Антон Чехов.

Маркетолог «Заповедных кварталов» Юлия Кузнецова рассказала, что дом с балконом напротив Короленко, 18 – это место, где в 1901 году жил Горький с семьёй. К нему приезжал Шаляпин. По легенде, перед концертами он выходил на балкон и распевался, а вся улица собиралась слушать. Эта история стала основой проекта «Шаляпин на балконе», который с 2021 года проводится в квартале.

Тайный сад будет открыт с четверга по воскресенье с 12:00 до 20:00. Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте «Заповедных кварталов».

День открытия собрал множество гостей. Они уходили с баночками варенья и с ощущением, что прикоснулись к настоящей истории. Тайный сад стал ещё одним живым пространством, где прошлое не лежит за стеклом, а находится рядом – его можно попробовать, потрогать и почувствовать.

Никита ИВОНИН