Нижегородская область заняла 48 место по доступности жилья для семей в России

Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв.м. в области достигла 7 миллионов рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область оказалась на 48 месте в рейтинге российских регионов по доступности жилья для семей с одним ребенком. По оценке аналитиков, при медианной зарплате и минимально необходимых расходах семье потребуется не менее 5,1 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров без привлечения ипотечного кредита. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости.

Годом ранее расчетный срок накопления в регионе составлял 4,8 года. При этом средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке к маю 2026 года достигла 7 миллионов рублей.

Исследование показывает, что за последний год доступность жилья снизилась в большинстве регионов страны. Основной причиной аналитики называют уменьшение доходности банковских вкладов. Несмотря на рост медианных зарплат и увеличение объема сбережений населения, стоимость жилья продолжила расти быстрее, чем возможности семей откладывать деньги.

– Доступность жилья в большинстве регионов снизилась. Основной причиной стало снижение процентных ставок по депозитам, хотя медианные заработные платы выросли во всех регионах, но этого хватило только частично компенсировать рост цен на жилье, – сообщают аналитики РИА Новости.

Авторы рейтинга подчеркивают, что расчет отражает минимально возможный срок накопления. Он основан на предположении, что семья ежемесячно откладывает весь свободный остаток средств после расходов на уровне регионального прожиточного минимума и хранит накопления на банковском депозите. В реальной жизни расходы большинства семей, как правило, выше, поэтому фактический срок может оказаться больше.

Лидерами рейтинга стали Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Чукотский автономный округ. Там семье с одним ребенком потенциально достаточно менее трех лет, чтобы накопить на квартиру. Замыкают список Крым, Севастополь и Дагестан, где на покупку собственного жилья без ипотеки может уйти от 12 до 13,5 года.