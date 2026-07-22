ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 4 Канавинского района г. Н.Новгорода»

В 2026 году ключевым показателем качества медицинской помощи продолжает оставаться доверие пациентов. Терапевтическое отделение ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4 Канавинского района г. Н.Новгорода» считает, что это доверие – результат совместных усилий всего коллектива, который успешно объединяет клинический опыт с инновационными методами организации работы.

Наша модель ведения пациентов строится на четырех ключевых принципах: пациентоориентированность, профессионализм врачей, непрерывность лечения и цифровая эффективность.

Главным достоинством нашего терапевтического отделения является его высококвалифицированная команда.

Врачи-терапевты и участковые медицинские сестры – специалисты, обладающие не только глубокими знаниями в области современных клинических протоколов, но и ценным опытом работы с пациентами, страдающими множественными хроническими заболеваниями. Мы уделяем особое внимание непрерывному обучению сотрудников: регулярные клинические разборы, мастер-классы и практическое обучение на рабочем месте гарантируют своевременное внедрение новейших стандартов диагностики и лечения. Именно слаженная работа всего коллектива создает ту атмосферу доверия и доступности, которую отмечают наши пациенты.

Прием пациента на сестринском посту.

Терапевтическое отделение поликлиники: молодость, порядок и забота

В отделении работает молодой и энергичный коллектив. Средний возраст сотрудников — всего 30 лет. Это специалисты, которые уже имеют солидный клинический опыт, но при этом открыты ко всему новому: современным протоколам, цифровым решениям и бережливым технологиям.

Холл 1 этажа поликлиники с современной системой навигации и визуализации

Отделение работает в две смены, руководство осуществляют две заведующих — по одной на каждую смену. Это позволяет сохранять непрерывность управления и персональную ответственность за организацию работы в любой момент времени. Результаты совместной работы впечатляют: время ожидания приёма сократилось, пациенты с хроническими заболеваниями находятся под постоянным контролем, число обострений снизилось, а удовлетворённость обслуживанием выросла. Нагрузка на сотрудников остаётся комфортной — в отделении сохраняется доброжелательная атмосфера и практически нулевая текучесть кадров. Мы гордимся нашей командой и продолжаем совершенствовать подходы, чтобы оставаться надёжной опорой для здоровья нижегородцев

Централизованный кабинет диспансерного наблюдения – новый уровень контроля

Ключевой особенностью нашего отделения стало создание централизованного кабинета диспансерного наблюдения на базе терапевтической службы. Этот кабинет выполняет функцию единого координационного центра по динамическому наблюдению за пациентами с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Прием пациента в кабинете диспансерного наблюдения.

Мы ушли от разрозненных записей: теперь каждый пациент, состоящий на диспансерном учете, находится под постоянным контролем, что позволяет своевременно корректировать терапию, предотвращать обострения и снижать риски госпитализации. Централизация дала нам возможность четко планировать график осмотров и равномерно распределять нагрузку на врачей.

Бережливые технологии – комфорт для пациентов и врачей

Мы внедрили принципы бережливого производства во все этапы работы отделения. Проведя хронометраж процессов, мы устранили потери времени при оформлении документации, записи на прием и передаче данных между сотрудниками.

Применение системы 5S в организации рабочих мест терапевтов и медсестер позволило сократить время поиска информации и подготовку к приему. В результате время ожидания приема сократилось, а доступность диспансерного наблюдения возросла – при этом нагрузка на персонал осталась комфортной, что позволяет сохранять высокое качество приема каждого пациента.

Кабинет участкового врача-терапевта

Мы убеждены, что эффективная работа терапевтического отделения – это основа всей первичной медико-санитарной помощи. Наши пациенты отмечают снижение числа обострений хронических заболеваний и повышение удовлетворенности обслуживанием. Мы благодарны каждому, кто выбирает нас и будем продолжать совершенствовать наши подходы, оставаясь надежной опорой для здоровья нижегородцев.

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Фото: ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 4 Канавинского района г. Н.Новгорода»

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