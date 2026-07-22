В 2026 году ключевым показателем качества медицинской помощи продолжает оставаться доверие пациентов. Терапевтическое отделение ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4 Канавинского района г. Н.Новгорода» считает, что это доверие – результат совместных усилий всего коллектива, который успешно объединяет клинический опыт с инновационными методами организации работы.
Наша модель ведения пациентов строится на четырех ключевых принципах: пациентоориентированность, профессионализм врачей, непрерывность лечения и цифровая эффективность.
Главным достоинством нашего терапевтического отделения является его высококвалифицированная команда.
Врачи-терапевты и участковые медицинские сестры – специалисты, обладающие не только глубокими знаниями в области современных клинических протоколов, но и ценным опытом работы с пациентами, страдающими множественными хроническими заболеваниями. Мы уделяем особое внимание непрерывному обучению сотрудников: регулярные клинические разборы, мастер-классы и практическое обучение на рабочем месте гарантируют своевременное внедрение новейших стандартов диагностики и лечения. Именно слаженная работа всего коллектива создает ту атмосферу доверия и доступности, которую отмечают наши пациенты.
В отделении работает молодой и энергичный коллектив. Средний возраст сотрудников — всего 30 лет. Это специалисты, которые уже имеют солидный клинический опыт, но при этом открыты ко всему новому: современным протоколам, цифровым решениям и бережливым технологиям.
Отделение работает в две смены, руководство осуществляют две заведующих — по одной на каждую смену. Это позволяет сохранять непрерывность управления и персональную ответственность за организацию работы в любой момент времени. Результаты совместной работы впечатляют: время ожидания приёма сократилось, пациенты с хроническими заболеваниями находятся под постоянным контролем, число обострений снизилось, а удовлетворённость обслуживанием выросла. Нагрузка на сотрудников остаётся комфортной — в отделении сохраняется доброжелательная атмосфера и практически нулевая текучесть кадров. Мы гордимся нашей командой и продолжаем совершенствовать подходы, чтобы оставаться надёжной опорой для здоровья нижегородцев
Ключевой особенностью нашего отделения стало создание централизованного кабинета диспансерного наблюдения на базе терапевтической службы. Этот кабинет выполняет функцию единого координационного центра по динамическому наблюдению за пациентами с хроническими неинфекционными заболеваниями.
Мы ушли от разрозненных записей: теперь каждый пациент, состоящий на диспансерном учете, находится под постоянным контролем, что позволяет своевременно корректировать терапию, предотвращать обострения и снижать риски госпитализации. Централизация дала нам возможность четко планировать график осмотров и равномерно распределять нагрузку на врачей.
Мы внедрили принципы бережливого производства во все этапы работы отделения. Проведя хронометраж процессов, мы устранили потери времени при оформлении документации, записи на прием и передаче данных между сотрудниками.
Применение системы 5S в организации рабочих мест терапевтов и медсестер позволило сократить время поиска информации и подготовку к приему. В результате время ожидания приема сократилось, а доступность диспансерного наблюдения возросла – при этом нагрузка на персонал осталась комфортной, что позволяет сохранять высокое качество приема каждого пациента.
Мы убеждены, что эффективная работа терапевтического отделения – это основа всей первичной медико-санитарной помощи. Наши пациенты отмечают снижение числа обострений хронических заболеваний и повышение удовлетворенности обслуживанием. Мы благодарны каждому, кто выбирает нас и будем продолжать совершенствовать наши подходы, оставаясь надежной опорой для здоровья нижегородцев.
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Фото: ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 4 Канавинского района г. Н.Новгорода»
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