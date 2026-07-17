В Нижегородской области поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим трактор. Фото: Приволжская транспортная прокуратура.

В Нижегородской области товарный поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим на прицепе трактор. Инцидент произошел на переезде у станции Каликино в Борском районе в ночь на 17 июля, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

К счастью, обошлось без жертв, а вот техника пострадала серьёзно: повреждены локомотив и трактор, который перевозили на прицепе. Из-за аварии были задержаны семь пассажирских поездов, однако к утру железнодорожное движение на этом участке было восстановлено.

ДТП произошло на переезде, оборудованном шлагбаумом. Фото: Приволжская транспортная прокуратура.

Железнодорожный переезд, где это произошло, оборудован шлагбаумом и барьерами, но грузовик все равно каким-то образом оказался на путях. Сейчас обстоятельства происшествия изучают правоохранители.

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство выясняет, соблюдались ли требования законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Если нарушения подтвердятся, будут приняты меры реагирования.

Столкнувшийся с поездом грузовик перевозил трактор. Фото: Приволжская транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что 15 июля в Пермском крае сошел с рельсов грузовой поезд. Причиной аварии стал размыв и разрушение земляного полотна из-за сильных дождей. Никто не пострадал, но сход вагонов также повлиял на расписание некоторых пассажирских поездов.