Тайный сад откроется в «Заповедных кварталах» Нижнего Новгорода 18 июля. Фото: «Заповедные кварталы» АНО «АСИРИС»

18 июля в квартале церкви Трёх Святителей начнёт работу обновлённый Тайный сад. Когда-то здесь был заброшенный двор, а теперь — уютное зелёное пространство с пряными травами, новыми дорожками и сценой для камерных мероприятий. Открытие приурочили к традициям усадебной жизни нижегородцев на рубеже XIX–XX веков, сообщает АНО «АСИРИС».

Директор АНО «АСИРИС» Екатерина Крюнас отметила, что Тайный сад — это не просто благоустроенная территория, а место, где возрождаются усадебные традиции. Здесь планируют собираться за большим столом, варить варенье и говорить об истории старого города. По её словам, пространство стало ответом на запрос нижегородцев о живых, человечных местах с историей.

В день открытия гостей ждёт программа, погружающая в атмосферу городской окраины вековой давности. С 12:00 до 15:00 все желающие смогут понаблюдать за сбором вишни, а затем вместе с экспертом по исторической кулинарии Юлией Поляковой сварить варенье по старинным рецептам.

Руководитель проекта «Заповедные кварталы» Нина Ершова рассказала, что раньше на городских окраинах не было парадных дворянских садов — вместо них существовали вольные сады и огороды. Местные жители разбивали грядки, собирали плоды и ягоды.

- Сады с традиционными растениями — такая же часть городской истории, которую мы старательно поддерживаем. Каждый год мы ухаживаем за зелёными островками, чтобы они радовали гостей квартала, — добавила она.

В течение всего дня в саду будут проходить чаепития из самовара. Также можно будет купить авторские сувениры, винтажные вещи и изделия ручной работы.

В 15:30 начнётся гастрономическая программа «История пикника» (6+) с Ксенией Баздеровой — лекция о том, как в XIX веке устраивали загородные обеды и чаепития. Участие по регистрации на сайте «Заповедных кварталов». С 17:00 до 18:00 в саду организуют усадебные игры: крокет, серсо и другие развлечения, популярные у горожан столетие назад.

Сад будет работать с четверга по воскресенье с 12:00 до 20:00.