Детская поликлиника №39: новый стандарт заботы о здоровье каждого ребёнка

Комфортные игровые зоны, доброжелательные сотрудники, отдельный вход для заболевших детей и технологичные онлайн-сервисы — делаем заботу о здоровье доступной и приятной для всей семьи.
В Детской городской поликлинике №39 Советского района Нижнего Новгорода мы создали современное пространство, где профессиональная медицина сочетается с искренним уютом и заботой о каждом маленьком пациенте.
1. Всё лучшее для диагностики и лечения — в одном месте
Медучреждение включает в себя дневной стационар на 30 коек и отделение медицинской реабилитации в амбулаторных условиях и поликлинику на 450 посещений в смену. В нашем просторном трехэтажном здании ведут прием педиатры и широкий круг узких специалистов по 27 медицинским специальностям (от невролога и хирурга до детского гинеколога и медицинского психолога).
- Современное оборудование: проводим УЗИ, цифровую рентгенографию, ЭКГ, ЭЭГ и лабораторную диагностику.
- Безопасность прежде всего: для детей с симптомами ОРВИ организован кабинет неотложной помощи с отдельным входом — это сводит риск заражения в общей очереди к нулю.
- Комфорт: яркие позитивные интерьеры, игровые зоны и понятная навигация заставят забыть о страхе перед больницей.
2. Медицинская реабилитация в амбулаторных условиях.
Мы гордимся нашим отдельно стоящим двухэтажным отделением дневного стационара и медицинской реабилитации. Это уникальное для города пространство, где мы помогаем детям восстанавливать здоровье и адаптироваться к окружающему миру.
- Физическая реабилитация: ЛФК, кинезиотерапия, массаж и физиотерапия.
- Эрготерапия для развития моторики и сенсорики.
- Профессиональная психолого-педагогическая и логопедическая коррекция.
3. Профосмотры в школах за 2-3 часа
Забудьте о долгих походах по врачам ради одной справки! Наши выездные бригады специалистов с портативным диагностическим оборудованием проводят профилактические осмотры прямо в школах. Быстро, качественно и без отрыва от учебного процесса.
4. Профосмотр в субботу: комфортно детям, удобно взрослым.
Только у нас внедрено эксклюзивное организационное решение по проведению профилактических суббот 2-3 раза в месяц.
Суббота — лучший день, чтобы проверить здоровье ребенка быстро и в максимально комфортных условиях.
Родителям не придется отпрашиваться с работы, а детям — пропускать уроки или садик. Всё планируется спокойно, без спешки в будней суматохе.
В субботу в поликлинике нет потока заболевших детей. Риск подхватить вирус во время планового осмотра сведен к нулю.
Все профильные специалисты и лаборатория работают исключительно на профосмотры. Никаких живых очередей — вы проходите врачей один за другим по четкому графику.
Выходные созданы для отдыха, но потратить утро субботы на комплексный осмотр в поликлинике №39 — это лучшая инвестиция в здоровье ребенка, которая сбережет ваши нервы и освободит всю рабочую неделю. Суббота с пользой для здоровья: как прошел.. | Детская поликлиника 39 Советского района | ВКонтакте
5. Поликлиника в вашем смартфоне 24/7, а мы всегда на связи!
Мы ценим время родителей, поэтому внедрили удобные цифровые сервисы. Теперь решить большинство вопросов можно в пару кликов со своего телефона в любое время суток:
- Вызвать врача на дом
- Записаться на прием к специалисту
- Оформить заявку на справку (в лагерь, бассейн и др.)
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Реклама. ГБУЗ НО «ДГП №39 Советского района г. Н.Новгорода» ИНН 5262077338
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Фото: ГБУЗ НО «ДГП №39 Советского района г. Н.Новгорода»
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