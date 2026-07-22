Детская поликлиника №39: новый стандарт заботы о здоровье каждого ребёнка

Комфортные игровые зоны, доброжелательные сотрудники, отдельный вход для заболевших детей и технологичные онлайн-сервисы — делаем заботу о здоровье доступной и приятной для всей семьи.

В Детской городской поликлинике №39 Советского района Нижнего Новгорода мы создали современное пространство, где профессиональная медицина сочетается с искренним уютом и заботой о каждом маленьком пациенте.

Пять причин, почему родители выбирают нас:

1. Всё лучшее для диагностики и лечения — в одном месте

Медучреждение включает в себя дневной стационар на 30 коек и отделение медицинской реабилитации в амбулаторных условиях и поликлинику на 450 посещений в смену. В нашем просторном трехэтажном здании ведут прием педиатры и широкий круг узких специалистов по 27 медицинским специальностям (от невролога и хирурга до детского гинеколога и медицинского психолога).

- Современное оборудование: проводим УЗИ, цифровую рентгенографию, ЭКГ, ЭЭГ и лабораторную диагностику.

- Безопасность прежде всего: для детей с симптомами ОРВИ организован кабинет неотложной помощи с отдельным входом — это сводит риск заражения в общей очереди к нулю.

- Комфорт: яркие позитивные интерьеры, игровые зоны и понятная навигация заставят забыть о страхе перед больницей.

2. Медицинская реабилитация в амбулаторных условиях.

Мы гордимся нашим отдельно стоящим двухэтажным отделением дневного стационара и медицинской реабилитации. Это уникальное для города пространство, где мы помогаем детям восстанавливать здоровье и адаптироваться к окружающему миру.

- Физическая реабилитация: ЛФК, кинезиотерапия, массаж и физиотерапия.

- Эрготерапия для развития моторики и сенсорики.

- Профессиональная психолого-педагогическая и логопедическая коррекция.

3. Профосмотры в школах за 2-3 часа

Забудьте о долгих походах по врачам ради одной справки! Наши выездные бригады специалистов с портативным диагностическим оборудованием проводят профилактические осмотры прямо в школах. Быстро, качественно и без отрыва от учебного процесса.

4. Профосмотр в субботу: комфортно детям, удобно взрослым.

Только у нас внедрено эксклюзивное организационное решение по проведению профилактических суббот 2-3 раза в месяц.

Суббота — лучший день, чтобы проверить здоровье ребенка быстро и в максимально комфортных условиях.

Родителям не придется отпрашиваться с работы, а детям — пропускать уроки или садик. Всё планируется спокойно, без спешки в будней суматохе.

В субботу в поликлинике нет потока заболевших детей. Риск подхватить вирус во время планового осмотра сведен к нулю.

Все профильные специалисты и лаборатория работают исключительно на профосмотры. Никаких живых очередей — вы проходите врачей один за другим по четкому графику.

Выходные созданы для отдыха, но потратить утро субботы на комплексный осмотр в поликлинике №39 — это лучшая инвестиция в здоровье ребенка, которая сбережет ваши нервы и освободит всю рабочую неделю. Суббота с пользой для здоровья: как прошел.. | Детская поликлиника 39 Советского района | ВКонтакте

5. Поликлиника в вашем смартфоне 24/7, а мы всегда на связи!

https://ndgp39.ru/digital

Мы ценим время родителей, поэтому внедрили удобные цифровые сервисы. Теперь решить большинство вопросов можно в пару кликов со своего телефона в любое время суток:

- Вызвать врача на дом

- Записаться на прием к специалисту

- Оформить заявку на справку (в лагерь, бассейн и др.)

КОНТАКТЫ

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Фото: ГБУЗ НО «ДГП №39 Советского района г. Н.Новгорода»

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