ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №19 Канавинского района».

Детская городская поликлиника №19 Канавинского района Нижнего Новгорода – современное, прекрасно оборудованное учреждение здравоохранения, укомплектованное всеми необходимыми специалистами и оказывающее медицинскую помощь высокого качества. Поликлиника состоит из трех подразделений и обслуживает детское население Канавинского района – более 30 тысяч человек. Поликлиника постоянно совершенствуется, работая в русле современных достижений медицины.

В ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №19 Канавинского района» достигнуты все показатели оказания качественной, безопасной и доступной медицинской помощи, о чем свидетельствует сертификат соответствия международным требованиям стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) от 20.12.2022 г. Система менеджмента качества в соответствии с этим стандартом ежегодно актуализируется и подтверждается. Вот некоторые результаты проделанной большой работы:

Учреждение дооснащено всем необходимым современным медицинским оборудованием в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, в том числе с возможностью выгрузки результатов обследований в электронную медицинскую карту.

Зона ожидания приёма врача.

В рамках Федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения ЕГИСЗ» поликлиника полностью компьютеризована. Сотрудники активно работают в медицинской информационной системе «Единая цифровая платформа» и ведут медицинскую карту пациентов в электронном виде. Врачи активно используют возможности телемедицинских консультаций. Поликлиника также оказывает медицинскую помощь пациентам в условиях дневного стационара на дому по профилю «педиатрия». В 2024 году получена лицензия на проведение медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, и пациенты имеют возможность получать её в соответствии с профилем заболевания.

На приеме у кардиолога.

В 2024 году в учреждении внедрена выписка электронных рецептов на молочную продукцию в МБУЗ НО «Молочная кухня» с использованием государственной информационной системы здравоохранения Нижегородской области «Медицинская информационная система. Единая цифровая платформа».

Разделение потоков здоровых и больных пациентов организовано путем деления помещения на зоны. Организован кабинет оказания неотложной помощи. В каждой зоне имеются открытая регистратура, закрытое картохранилище, гардероб, санузел. К услугам посетителей есть комната матери и ребенка. В каждом подразделении предусмотрена современная система навигации и визуализации. Помещение адаптировано для маломобильных групп населения. Для обеспечения комфортности пребывания пациентов приобретена модульная мягкая мебель для зон ожидания, бизиборды и бизипуфы для маленьких пациентов.

Наличие кол-центра позволяет существенно сократить время дозвона пациентов. Все врачи учреждения являются членами общероссийской общественной организации «Союз педиатров России».

Входная группа с зоной администратора.

Достижения поликлиники оценены по достоинству:

Ежегодные с 2019 года победы в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в нескольких номинациях свидетельствуют о том., что организационные процессы в учреждении выстроены должным образом.

В 2023 году учреждение получило грант правительства Нижегородской области «Бережливая инициатива» на реализацию проекта «Оптимизация работы регистратуры». В том же 2023 году в учреждении реализован проект «Совершенствование процесса выписки льготных лекарственных средств», и теперь все рецепты выписываются в электронном виде. В феврале 2026 года в поликлинике экспертами ФБГУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России проведена сертификационная экспертиза, по результатам которой получен Стандарт системы Управления медицинской организацией, направленной на повышение удовлетворенности пациентов медицинской помощью «СТИМУЛ».

Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 19.03.2026г. № 315-289/26П/од «Об утверждении лучшей практики (коробочного решения) «Управление потоками пациентов на приеме участкового врача - педиатра».

Сертификат стандарта ISO 9001:2015 получает главный врач поликлиники О.Н. Бурова (слева).

По итогам региональных партнерских проверок учреждением получен Сертификат соответствия ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №19 Канавинского района» федеральному уровню образца, реализующего программу «Эффективный регион» с применением методов бережливого производства. Комиссия высоко оценила глубину и системность внедрения в учреждении бережливых инструментов (оптимизация потоков пациентов, сокращение временных потерь, эргономика рабочих мест и др.)

Главным же результатом работы поликлиники сотрудники считают укрепление здоровья юных пациентов и благодарные отзывы родителей. А таковых немало.

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Сайт: https://dgp19.ru/

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Фото: ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №19 Канавинского района».

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