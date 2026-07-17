Публикуем четыре маршрута для незабываемого речного путешествия по Волге. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волга - одна из важнейших рек России. Исторически здесь проходил Волжский торговый путь, позволявший осуществлять доставку серебра, меха, воска в скандинавские страны. Сейчас Волга актуальна не только для грузоперевозок, но и для путешествий. «Комсомолка» собрала подборку интересных речных маршрутов по Волге - рассказываем, чем они могут впечатлить даже заядлого путешественника.

Золотое кольцо Волги

Маршрут "Москва - Углич - Мышкин - Кострома - Ярославль - Москва"

Классический и один из самых известных волжских туристических маршрутов, позволяющий побывать в древних городах Золотого кольца России и увидеть множество интересной архитектуры. Например, на этом маршруте встретится Угличская ГЭС - одна из старейших гидроэлектростанций на Волге, построенная ещё в 1940 году.

Кострома. Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Мышкине можно посетить музеи валенков, льна и живых ремёсел, которые сейчас не так часто встретишь. В Костроме находится знаменитый Ипатьевский монастырь - место зарождения царской династии Романовых, просуществовавшей вплоть до 1917 года на российском престоле. А Ярославльский исторический центр города и вовсе внесён в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В общем, если у вас есть свободная неделя, обязательно стоит взять путевку по этому маршруту.

Кремль, дом со слонами и Репин

Маршрут "Нижний Новгород – Самара"

Это один из старейших судоходных маршрутов по Волге, соединяющий два крупных города-побратима. Но он впечатляет с первых секунд плавания. В начале пути можно увидеть Нижегородский Кремль и Чкаловскую лестницу со стороны Волги. Ведь порой приятно посмотреть на что-то привычное под другим углом. Далее, когда уже прибыли в Самару, можно пройтись по этому городу и увидеть с реки дачу купца Головкина (более известную как «дом со слонами» за обилие скульптур слонов на территории), монумент Славы на одноимённой площади и набережную с благоустроенным пляжем.

Нижневолжская набережная в Нижнем Новгороде. Фото: АНО «Центр 800».

И, наконец, при желании можно посетить село Ширяево - тихое место с высокими холмами, где находится дом-музей Репина. Именно здесь он написал свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге». Ну, а самые отчаянные экстремалы могут подняться на вершину холмов и полюбоваться Волгой с высоты. Это путешествие длится от 3 до 6 дней в зависимости от того, поплывёте вы назад в Нижний Новгород или остановитесь в Самаре.

Волга, лето, жара

Маршрут "Самара - Саратов - Волгоград – Астрахань"

Это южный маршрут во всех смыслах с акцентом на природу и архитектуру. Путь начинается в Самаре, где помимо монумента Славы и набережной можно увидеть широкую часть Волги и Жигулёвские горы. Остановка в Саратове обычно радует туристов жаркой солнечной погодой и красивой архитектурой. Далее Волгоград - живой памятник героизму советских воинов во время обороны Сталинграда. Узнать его нетрудно благодаря высокому монументу «Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане, который видно даже с Волги.

Обширные плантации лотоса есть на территории Астраханского заповедника. Фото: Автономное учреждение Астраханской области «Астраханский областной инновационный центр»

И конечная остановка - Астрахань - может впечатлить туристов полями цветущего лотоса. Кажется, что ты не в России, а уехал куда-то за границу! Маршрут не особо впечатлит любителей архитектуры, но определённо порадует тех, кто может ненадолго остановиться и просто наслаждаться красотой природы... Или жарким летним солнцем с мороженым в руках!

«Чуваш татарину - брат»

Маршрут "Нижний Новгород - Казань – Чебоксары"

Последний из самых интересных волжских туристических маршрутов. Помимо известных нам Чкаловской лестницы и Кремля, при отправлении Нижний Новгород может порадовать нас ещё отдалённо виднеющейся Стрелкой и канатной дорогой, соединяющей Нижний Новгород и Бор. Казань же - город с уникальной архитектурой и татарским колоритом.

Казанский кремль. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По прибытии обязательно стоит зайти в Казанский Кремль, чтобы увидеть мечеть Кул-Шариф с ее голубыми куполами и красочной, воздушной архитектурой, и башню Сююмбике, которая, кажется, вот-вот упадёт, но всё никак не падает! Также в городе большое количество кафе и ресторанов национальной татарской кухни, что может порадовать гурманов. Ну, а в Чебоксарах можно увидеть очень ухоженную и чистую набережную на Волге и монумент «Мать-Покровительница» в чувашском народном костюме. Каждая из остановок этого волжского маршрута отличается национальным колоритом и помогает лучше прочувствовать Россию как многонациональную страну.

Сергей ЮЗИН