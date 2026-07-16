Футбольный фестиваль состоялся на стадионе «Красная Этна». Фото: Дарья ВЕРХОВА

15 июля стадион «Красная Этна» стал эпицентром спортивного азарта и собрал всех, для кого футбол - это не просто спорт, а по-настоящему образ жизни. Здесь прошёл фестиваль, организованный одной из детских спортивных школ совместно с проектом «Спорт в каждый двор». В празднике футбола приняли участие свыше 60 девчонок и мальчишек, каждый из которых был готов показать стремление бороться до финального свистка.

Фото: Дарья ВЕРХОВА

Прежде чем ворваться в игру, ребята хорошенько разогрелись на разминке, чтобы на поле быть в полной готовности. Затем их поделили на команды по пять человек. Каждая игра длилась 30 минут, но этого времени хватало, чтобы на поле разыгрывалось настоящее сражение. Ребята ни в чём не хотели уступать друг другу, и каждый мяч, каждый пас становились поводом для отчаянной борьбы. Пока игроки других команд ждали своей очереди, организаторы проводили для них эстафеты. За победу в них участники получали призы, так что дух соперничества царил не только на футбольном поле, но и за его пределами.

Фото: Дарья ВЕРХОВА

Особым моментом фестиваля стал товарищеский матч «Дети против родителей». Несмотря на боевой настрой юных футболистов, опыт и слаженность родителей взяли верх – счёт 5:1 в пользу взрослой команды. Впрочем, проигравших здесь не было: главное, что семьи получили удовольствие от совместной игры.

Завершился фестиваль торжественной церемонией награждения. Участники получили заслуженные призы, а главный тренер спортивной школы Виктор Юрлов произнёс напутственную речь, поблагодарив всех за проявленный характер, командный дух и любовь к спорту.

Дарья ВЕРХОВА