Сормовский район по праву считается одним из самых зелёных в Нижнем Новгороде. Здесь много парков, скверов и, конечно, водоёмов, которые в жаркие дни становятся настоящими точками притяжения для горожан. В этом году в районе оборудованы четыре пляжные зоны на трёх озёрах: Пестичном, Лунском и Светлоярском. Последнее имеет сразу две оборудованные территории для отдыха. Рассказываем, как выглядят местные пляжи в разгар купального сезона.
Пляж на Пестичном озере традиционно пользуется популярностью у жителей близлежащих кварталов, хотя добираться сюда не совсем удобно: от остановки общественного транспорта до воды приходится идти около пятнадцати минут.
Берег здесь песчаный, достаточно ухоженный, мусора на территории практически нет. Однако купаться в этом озере не стоит: вода болотистая, дно грязное, и оно непригодно для плавания.
Тем не менее, на пляже есть всё необходимое для комфортного времяпрепровождения на берегу – кабинки для переодевания, детская площадка и скамейки. Туалеты и мусорные контейнеры содержатся в чистоте и порядке. Работает спасательный пункт, что обеспечивает безопасность отдыхающих.
Серьёзным минусом является полное отсутствие навесов от солнца, а также кафе и киосков, где можно было бы перекусить или купить напитки. Это место больше подходит для спокойного отдыха на природе, чем для полноценного пляжного дня, особенно если планируется провести у воды несколько часов.
Оценка:
Вода – 0
Дно – 0
Песок – 5
Чистота территории и мусорные контейнеры – 5
Раздевалки – 4
Туалет – 5
Навесы – 0
Детская площадка – 4
Спортивная площадка – 0
Спасательный пункт – 5
Кафе и киоски – 0
Удобство расположения – 3
Пляж на Лунском озере расположен в живописной лесной зоне, окружённой соснами, что создаёт особую атмосферу уединённости и спокойствия. От остановки общественного транспорта до воды придётся пройти около десяти минут пешком, но, по отзывам отдыхающих, эти минуты стоят того.
В отличие от Пестичного, вода здесь пригодна для купания – она чистая, дно песчаное, без ила и водорослей. Берег тоже радует: песок чистый, аккуратный, мусора нет.
На территории установлены кабинки для переодевания, лежаки и скамейки, оборудована детская площадка. Туалеты и мусорные контейнеры регулярно убираются и находятся в хорошем состоянии. На пляже дежурят спасатели, работает вышка для наблюдения за акваторией.
Однако и здесь есть свои недостатки: отсутствуют кафе и киоски, где можно было бы перекусить, а также нет спортивной площадки. Это место идеально подходит для семей и любителей тишины.
Оценка:
Вода – 5
Дно – 5
Песок – 5
Чистота территории и мусорные контейнеры – 5
Раздевалки – 4
Туалет – 5
Навесы – 3
Детская площадка – 4
Спортивная площадка – 0
Спасательный пункт – 5
Кафе и киоски – 0
Удобство расположения – 4
Этот пляж считается одним из самых удобных и благоустроенных в Сормовском районе. От остановки общественного транспорта до воды буквально пять минут пешком, что делает его доступным для всех категорий отдыхающих.
Вода здесь чистая, дно песчаное, купаться безопасно и приятно. Берег ухоженный, песок чистый, без мусора. На территории оборудованы кабинки для переодевания, детская и спортивная площадки, установлены лежаки и скамейки. Туалеты содержатся в чистоте, урны для мусора расставлены по всей территории, однако мусорные контейнеры иногда переполняются.
Рядом с пляжем работает кафе, где можно перекусить, выпить кофе или прохладительные напитки. Спасательный пост и вышка находятся прямо у воды.
Оценка:
Вода – 5
Дно – 5
Песок – 5
Чистота территории и мусорные контейнеры – 4
Раздевалки – 5
Туалет – 5
Навесы – 4
Детская площадка – 5
Спортивная площадка – 5
Спасательный пункт – 5
Кафе и киоски – 5
Удобство расположения – 5
Второй пляж на Светлоярском озере расположен буквально в ста метрах от первого и практически не уступает ему по качеству инфраструктуры.
Вода и дно здесь такие же чистые, песок без мусора. На территории оборудованы кабинки для переодевания, детская и спортивная площадки, установлены лежаки и скамейки.
Туалеты чистые, урны расставлены по всему пляжу, и, в отличие от соседнего пляжа, здесь следят за мусорными контейнерами и опустошают их своевременно.
Работает спасательный пост и вышка, рядом находится кафе. Отдыхающие отмечают, что на этом пляже, как правило, чуть меньше народа, чем на Мокроусова, что делает его более спокойным и комфортным для отдыха.
Оценка:
Вода – 5
Дно – 5
Песок – 5
Чистота территории и мусорные контейнеры – 5
Раздевалки – 5
Туалет – 5
Навесы – 4
Детская площадка – 5
Спортивная площадка – 5
Спасательный пункт – 5
Кафе и киоски – 5
Удобство расположения – 5
По итогам нашего рейтинга пальма первенства достается зонам отдыха на Светлоярском озере – они удобно расположены, имеют чистую воду, хорошую инфраструктуру и кафе. Лунское озеро – идеальный выбор для любителей природы и уединения, готовых обойтись без кафе и спортивной площадки. Пестичное озеро подходит только для отдыха на берегу без купания. Каждый сможет найти место по душе – в зависимости от того, что для него важнее: чистая вода, развитая инфраструктура или тишина и покой.
Никита ИВОНИН