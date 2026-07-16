«Комсомолка» публикует обзор пляжей Сормовского района. Фото: Никита ИВОНИН

Сормовский район по праву считается одним из самых зелёных в Нижнем Новгороде. Здесь много парков, скверов и, конечно, водоёмов, которые в жаркие дни становятся настоящими точками притяжения для горожан. В этом году в районе оборудованы четыре пляжные зоны на трёх озёрах: Пестичном, Лунском и Светлоярском. Последнее имеет сразу две оборудованные территории для отдыха. Рассказываем, как выглядят местные пляжи в разгар купального сезона.

Озеро Пестичное

Пляж на Пестичном озере традиционно пользуется популярностью у жителей близлежащих кварталов, хотя добираться сюда не совсем удобно: от остановки общественного транспорта до воды приходится идти около пятнадцати минут.

Берег здесь песчаный, достаточно ухоженный, мусора на территории практически нет. Однако купаться в этом озере не стоит: вода болотистая, дно грязное, и оно непригодно для плавания.

Озеро Пестичное. Фото: Никита ИВОНИН

Тем не менее, на пляже есть всё необходимое для комфортного времяпрепровождения на берегу – кабинки для переодевания, детская площадка и скамейки. Туалеты и мусорные контейнеры содержатся в чистоте и порядке. Работает спасательный пункт, что обеспечивает безопасность отдыхающих.

Озеро Пестичное. Фото: Никита ИВОНИН

Серьёзным минусом является полное отсутствие навесов от солнца, а также кафе и киосков, где можно было бы перекусить или купить напитки. Это место больше подходит для спокойного отдыха на природе, чем для полноценного пляжного дня, особенно если планируется провести у воды несколько часов.

Оценка:

Вода – 0

Дно – 0

Песок – 5

Чистота территории и мусорные контейнеры – 5

Раздевалки – 4

Туалет – 5

Навесы – 0

Детская площадка – 4

Спортивная площадка – 0

Спасательный пункт – 5

Кафе и киоски – 0

Удобство расположения – 3

Озеро Лунское

Пляж на Лунском озере расположен в живописной лесной зоне, окружённой соснами, что создаёт особую атмосферу уединённости и спокойствия. От остановки общественного транспорта до воды придётся пройти около десяти минут пешком, но, по отзывам отдыхающих, эти минуты стоят того.

Озеро Лунское. Фото: Никита ИВОНИН

В отличие от Пестичного, вода здесь пригодна для купания – она чистая, дно песчаное, без ила и водорослей. Берег тоже радует: песок чистый, аккуратный, мусора нет.

На территории установлены кабинки для переодевания, лежаки и скамейки, оборудована детская площадка. Туалеты и мусорные контейнеры регулярно убираются и находятся в хорошем состоянии. На пляже дежурят спасатели, работает вышка для наблюдения за акваторией.

Озеро Лунское. Фото: Никита ИВОНИН

Однако и здесь есть свои недостатки: отсутствуют кафе и киоски, где можно было бы перекусить, а также нет спортивной площадки. Это место идеально подходит для семей и любителей тишины.

Оценка:

Вода – 5

Дно – 5

Песок – 5

Чистота территории и мусорные контейнеры – 5

Раздевалки – 4

Туалет – 5

Навесы – 3

Детская площадка – 4

Спортивная площадка – 0

Спасательный пункт – 5

Кафе и киоски – 0

Удобство расположения – 4

Озеро Светлоярское, пляж на улице Мокроусова

Этот пляж считается одним из самых удобных и благоустроенных в Сормовском районе. От остановки общественного транспорта до воды буквально пять минут пешком, что делает его доступным для всех категорий отдыхающих.

Озеро Светлоярское, пляж на улице Мокроусова. Фото: Никита ИВОНИН

Вода здесь чистая, дно песчаное, купаться безопасно и приятно. Берег ухоженный, песок чистый, без мусора. На территории оборудованы кабинки для переодевания, детская и спортивная площадки, установлены лежаки и скамейки. Туалеты содержатся в чистоте, урны для мусора расставлены по всей территории, однако мусорные контейнеры иногда переполняются.

Озеро Светлоярское, пляж на улице Мокроусова. Фото: Никита ИВОНИН

Рядом с пляжем работает кафе, где можно перекусить, выпить кофе или прохладительные напитки. Спасательный пост и вышка находятся прямо у воды.

Оценка:

Вода – 5

Дно – 5

Песок – 5

Чистота территории и мусорные контейнеры – 4

Раздевалки – 5

Туалет – 5

Навесы – 4

Детская площадка – 5

Спортивная площадка – 5

Спасательный пункт – 5

Кафе и киоски – 5

Удобство расположения – 5

Озеро Светлоярское, пляж на улице Гаугеля

Второй пляж на Светлоярском озере расположен буквально в ста метрах от первого и практически не уступает ему по качеству инфраструктуры.

Вода и дно здесь такие же чистые, песок без мусора. На территории оборудованы кабинки для переодевания, детская и спортивная площадки, установлены лежаки и скамейки.

Озеро Светлоярское, пляж на улице Гаугеля. Фото: Никита ИВОНИН

Туалеты чистые, урны расставлены по всему пляжу, и, в отличие от соседнего пляжа, здесь следят за мусорными контейнерами и опустошают их своевременно.

Работает спасательный пост и вышка, рядом находится кафе. Отдыхающие отмечают, что на этом пляже, как правило, чуть меньше народа, чем на Мокроусова, что делает его более спокойным и комфортным для отдыха.

Озеро Светлоярское, пляж на улице Гаугеля. Фото: Никита ИВОНИН

Оценка:

Вода – 5

Дно – 5

Песок – 5

Чистота территории и мусорные контейнеры – 5

Раздевалки – 5

Туалет – 5

Навесы – 4

Детская площадка – 5

Спортивная площадка – 5

Спасательный пункт – 5

Кафе и киоски – 5

Удобство расположения – 5

По итогам нашего рейтинга пальма первенства достается зонам отдыха на Светлоярском озере – они удобно расположены, имеют чистую воду, хорошую инфраструктуру и кафе. Лунское озеро – идеальный выбор для любителей природы и уединения, готовых обойтись без кафе и спортивной площадки. Пестичное озеро подходит только для отдыха на берегу без купания. Каждый сможет найти место по душе – в зависимости от того, что для него важнее: чистая вода, развитая инфраструктура или тишина и покой.

Никита ИВОНИН