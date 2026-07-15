Автокран рухнул вместе с рабочим в Нижегородской области

Мужчина погиб, упав с автокрана в Лыскове Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

В городе Лыскове Нижегородской области мужчина погиб во время спила деревьев. Он упал с автомобилього крана вместе с рамой. По факту его гибели заведено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла 14 июля. В Лыскове 75-летний рабочий поднялся на высоту в кабине автокрана, чтобы спилить аварийные деревья. Неожиданно стрела крана обрушилась на землю вместе с мужчиной. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

На место выезжали следователи. Они выясняют обстоятельства произошедшего и условия, способствовавшие трагедии. Проверку организовала также региональная Гострудинспекция.

– Гострудинспекцией ведётся работа по установлению связи несчастного случая с производством и наличия трудовых отношений. От работодателя ожидаем извещение о несчастном случае со смертельным исходом. При наличии оснований будут приняты меры инспекторского реагирования, – сообщает главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

По факту смерти нижегородца было заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось о другом несчастном случае. В Ворсме оголенные провода стали причиной травмирования девочки. Линия электропередачи оборвалась и находилась в таком состоянии на протяжении трех дней, несмотря на заявки от местных жителей.

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