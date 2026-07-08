Девочку ударило током из-за оголенных проводов в Ворсме. Фото: Подслушано Ворсма

Оголенные провода стали причиной травмирования ребенка в Нижегородской области. Как сообщается в социальных сетях, в Ворсме девочку ударило током. Линия электропередачи оборвалась и находилась в таком состоянии на протяжении трех дней, несмотря на заявки от местных жителей.

На ситуацию обратил внимание Следственный комитет Нижегородской области и возбудил уголовное дело по статье «Халатность». По информации ведомства, инцидент произошел 7 июля на улице Селькоровской. Ребенок коснулся оголенных проводов и получил поражение электрическим током. В настоящее время пострадавшая уже получила необходимую помощь, а ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

– Следователем СК выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию воздушных линий электропередач, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Кроме того, ход расследования взяла на контроль прокуратура Нижегородской области.