Стало известно, как будет называться Ледовый дворец в Нижнем Новгороде

Имя «Volga Арена» присвоено новому Ледовому дворцу в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Имя «Volga Арена» присвоено новому Ледовому дворцу на Стрелке. Такое название было решено дать в честь возрождения легкового автомобильного производства в Нижнем Новгороде. Об этом в мессенджере «Макс» сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Неизменный символ Нижнего Новгорода – река Волга – в свое время стала символом горьковского автомобилестроения. Сегодня бренд переживает свое возрождение и уже летом собирается выйти на рынок. В продаже появится флагманский кроссовер SUV D-класса, первую модель которого презентовали еще в марте.

Что же касается Ледовой арены, строительство которой ведется с 2022 года, ее открытие также ожидается уже совсем скоро. Тестовые матчи планируют провести летом.

– Ледовая арена – это не только спортивный объект, это пространство, которое станет новой точкой притяжения и частью культурно-спортивного кластера на Стрелке. Здесь будут проводиться международные соревнования, в том числе через Ледовую арену гости будут знакомиться с наследием нашего региона, – сказал Глеб Никитин.

Отметим, присвоение Ледовому дворцу на Стрелке имени «Volga Арена» объединит два знаковых мероприятия: завершение строительства арены и возрождение легкового автомобильного производства.

– Верю, что Volga во всех смыслах и проявлениях станет символом будущих достижений и побед, – добавил губернатор Нижегородской области.

Ледовый дворец станет одним из самых технологичных спортивных объектов страны. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, Ледовый дворец станет одним из самых технологичных спортивных объектов страны. Его главная особенность — трансформируемая ледовая площадка, адаптированная для хоккея, керлинга, слэдж-хоккея, а также концертов и других мероприятий. Комплекс площадью 40 тысяч квадратов рассчитан на 12 тысяч зрителей. Архитекторы постарались максимально приблизить трибуны ко льду для эффекта полного погружения. Внутри также предусмотрены две тренировочные арены, спортзалы и зона акробатики.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен