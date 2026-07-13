«Пошел отсюда, лось!»: В Нижнем Новгороде неадекват сломал нос подростку за громкую музыку в автобусе

Мужчина избил подростка за прослушивание громкой музыки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде мужчина избил подростка за прослушивание громкой музыки в электробусе. А после выбежал с ним на остановку, повалил на лопатки и сломал нос. О произошедшем очевидцы заявили в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Инцидент произошел 12 июля в электробусе маршрута «Э-14». По словам очевидцев, подросток включил громкую музыку через колонку, а на просьбы других пассажиров прекратить не обращал внимания.

Но один из пассажиров с этим мириться не стал и пустил вход кулаки. Во время драки он зажал парня между кресел. Остальные в тесном пространстве движущегося транспорта могли только кричать, прося перестать.

Когда электробус остановился, мужчина выкинул подростка из транспорта со словами: «Пошел отсюда, лось!». Убегая парень стал выкрикивать оскорбления в ответ.

Услышав их, мужчина погнался вслед за ним, повалил его на лопатки начал бить по лицу.

Разнимать их бросились девочки-подростки. По словам очевидцев, парню сломали нос.

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

Позднее о случившемся сообщили в полицию.

– Вечером 12 июля поступило сообщение от очевидца о нанесении телесных повреждений молодому человеку в салоне общественного транспорта, а также около остановки «Автозаводский универмаг». По данному факту сотрудниками ОВД проводится проверка, устанавливаются участники конфликта и все обстоятельства произошедшего, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Полиция призывает граждан использовать исключительно законные методы при решении конфликтных ситуаций и проявлять уважительное отношение к окружающим.

Ранее сообщалось о другой драке в общественном транспорте. В Городце конфликт, вспыхнувший из-за закрытых дверей, привёл к тяжёлым последствиям – пострадавший оказался в больнице с серьёзными травмами.

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