До 10 лет колонии грозит нижегородцу за драку на автобусной остановке

Мужчина спешно ретировался с места преступления. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Расследование уголовного дела о нападении на водителя рейсового автобуса завершено в Городце. Конфликт, вспыхнувший из-за закрытых дверей, привёл к тяжёлым последствиям – пострадавший оказался в больнице с серьёзными травмами, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошёл на конечной остановке в Заволжье в январе 2026 года. По данным следствия, 49-летний местный житель вступил в перепалку с 65-летним водителем. В какой-то момент мужчина потерял контроль: схватил оппонента за куртку и резко дёрнул на себя. Водитель не удержался и упал из кабины на обледенелый асфальт.

Удар оказался сильным – мужчина получил черепно-мозговую травму и перелом глазницы, потерял сознание. Ему потребовалась срочная операция. Медики квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый после случившегося скрылся, а помощь пострадавшему вызвала кондуктор. Следствие установило, что фигурант осознавал опасность своих действий: учитывались разница в возрасте и физической силе, а также гололёд. Доводы о том, что он не рассчитывал на такие последствия, признаны несостоятельными.

Уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью направлено в суд. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.