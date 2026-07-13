«Взяли важные три очка»: «Нижний Новгород» одержал первую победу в сезоне над волгоградским «Ротором»

ФК «Нижний Новгород» обыграл «Ротор» в первом матче сезона со счетом 4:2. Фото: ФК "Нижний НОвгород"

12 июля состоялась первая игра обновленного футбольного клуба «Нижний Новгород». Вылетев из Российской Премьер-лиги и вернув историческое название, команда устроила настоящую эмоциональную встряску для фанатов в матче с волгоградским «Ротором». Нижегородцы обыграли гостей со счетом 4:2 в первом туре Лиги PARI. Такая победа стала ярким стартом сезона.

Первый тайм получился очень богатым на голы. С первых минут нижегородцы пошли вперёд. Новичок Артем Соколов едва не забил после паса Глеба Пополитова, мяч пролетел в паре сантиметров от штанги. А чуть позже Глеб Шильников упал в чужой штрафной, но судья распознал симуляцию и дал жёлтую карточку.

Затем игра начала разворачиваться в пользу хозяев. Сразу два новичка забили голы, разница между которыми составила меньше минуты. Сначала с левого фланга последовал длинный навес, и Артем Соколов головой переправил мяч в ворота. Следом вратарь гостей отбил сильный удар Николая Калинского, но первым на добивании оказался Глеб Пополитов.

После двух пропущенных «Ротор» начал перетягивать одеяло первенства на себя. Волгоградцы забили сразу два гола подряд, сравняв счет. Гости попытались атаковать ворота соперника снова, однако вратарь Никита Медведев спас их от удара в упор. Под конец тайма Вячеслав Грулев успешно пробил пенальти. На перерыв команды ушли со счетом 3:2.

Второй тайм уже не отличался такой зрелищностью. Финальный гол в ворота соперника отправился на 82-й минуте. Новичок Тимофей Комиссаров навесил в штрафную, Адриан Бальбоа пяткой скинул мяч на Лапинского, и тот точно пробил мимо голкипера. Итоговый счет – 4:2 в пользу ФК «Нижний Новгород».

– Понимали, какой будет игра с «Ротором», но хотели отталкиваться, прежде всего, от себя. То, что мы хотим видеть на поле, должно прийти с уверенностью. В недавнем контрольном матче с московским «Динамо» мы много времени играли без мяча, и сегодня на первых минутах, когда мяч был у нас, ребятам не хватало той самой уверенности. Хорошо, что мы победили. В плане психологии взяли важнейшие три очка, – подвел итог игры главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин.

Матч с «Ротором» оказался зрелищным и ярким. Болельщики могли посетить его бесплатно. Поболеть за любимую команду собралось около 10 тысяч человек.

Напомним, что в преддверии нового сезона в нижегородском клубе произошли знаковые перемены. Футбольный клуб «Пари НН» официально вернул историческое название «Нижний Новгород», под которым выступал с 2018 по 2022 год. Помимо этого, клуб переходит на частное финансирование, а правительство региона сосредоточится на поддержке детско-юношеского футбола. Новым ключевым акционером стал предприниматель Андрей Артемов.