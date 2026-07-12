Первый VK Fest состоялся в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

11 июля в Нижнем Новгороде впервые прошел крупнейший open-air-фестиваль России – VK Fest (0+). Он вызвал огромный интерес у нижегородцев – так что уже к утру дня мероприятия все билеты были раскуплены. На день Стрелка превратилась в огромное интерактивное пространство, на главной сцене выступили знаменитые исполнители: Клава Кока, Ольга Бузова, дуэт NANSI & SIDOROV, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Элджей, Uma2rman, «Комната культуры», Дора, а также группа t.A.T.u.

Жара веселью не помеха

Прошедший фестиваль стал поистине самым жарким событием лета в Нижнем Новгороде – и это справедливо во всех смыслах. Столбики термометров в тени поднимались до +32 градусов, а на открытом солнце и вовсе перешагнули сорокаградусную отметку. Такая погода стала серьезным испытанием не только для зрителей, но и для артистов: выступать в сценических костюмах при такой температуре – задача, требующая настоящей выдержки и профессионализма. Однако тяжелее всех пришлось косплеерам: их многослойные наряды, пышные парики и плотный сценический макияж превращали пребывание на солнце в настоящий экзамен на стойкость.

Особенно эффектно было в зоне косплея. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Однако, несмотря на палящее солнце, настроение гостей не омрачала даже изнуряющая жара. Организаторы предусмотрительно установили множество теневых навесов, разместили зоны отдыха с удобными пуфами и креслами-грушами, а также организовали точки с бесплатной питьевой водой, что позволило нижегородцам и гостям города сосредоточиться исключительно на музыке, активностях и ярких впечатлениях.

Артисты, в свою очередь, тоже не подвели: они выкладывались на сцене по полной, словно и не замечая знойной погоды. Атмосфера была настолько заряженной, что зрители, забыв о жаре, танцевали и подпевали до самого вечера, пока фестиваль не завершился эффектным финалом под аплодисменты многотысячной толпы.

Так выглядела территория Стрелки в день фестиваля. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Не приехать мы не могли»

Все билеты на фестиваль были распроданы еще до его начала. По данным организаторов, мероприятие посетили 18 тысяч человек – это только гости, не считая персонал и представителей экстренных служб, дежуривших на площадке.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова рассказала, что Нижний Новгород был выбран местом проведения фестиваля благодаря многочисленным просьбам горожан.

– Нижний Новгород просто взорвал нам «личку» в социальной сети. Нам написало такое огромное количество людей, что не приехать мы не могли, – сказала Зоя Новикова. И действительно, получился самый жаркий фестиваль лета – во всех смыслах этого слова.

В этом году VK Fest охватил четыре города: Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. В столицах фестиваль традиционно длится два дня, тогда как в регионах он проходит в формате одного насыщенного дня. По словам организаторов, пока они не планируют ничего менять в этой схеме.

Сцена радио "Рекорд" стала точкой притяжения любителей электронной музыки. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Интересная деталь: по завершении фестивального тура организаторы безвозмездно передают оставшиеся после разбора декораций материалы – от ковролина до баннеров – в приюты для животных, где эти вещи обретают новое предназначение.

«Это ваш фестиваль»

На день территория Стрелки превратилась в огромное интерактивное пространство под открытым небом. Буквально на каждом метре здесь были какие-то активности: гости могли научиться играть на барабанах, фехтовать, кататься на скейте; поиграть в теннис, баскетбол и мини-футбол; посетить различные творческие мастер-классы, пенную дискотеку, поиграть в настольные игры и многое-многое другое. Также у гостей была возможность посетить лекторий с участием артистов и блогеров, сфотографироваться с кумирами и взять автографы – для этого организаторы предусмотрели специальные автограф-сессии.

На площадке было много разнообразных активностей. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Прежде, чем приехать в новый город, мы изучаем, что в нем есть: какие сообщества, музеи, бары и рестораны, спортивные клубы и так далее, - рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова. Нам нужно знать, что вы любите и чем вы увлекаетесь, чтобы это интегрировать в фестиваль, иначе мы были бы просто залетными московскими организаторами. Это ваш фестиваль, который мы всего лишь упаковали в площадку с надписью VK Fest.

На фестивале было огромное количество всевозможного интерактива. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бузова выступила, несмотря на травму

Концертную часть фестиваля открыло зажигательное выступление NANSI & SIDOROV. Творческий дуэт исполнил гимн России и свои лучшие хиты, собрав бурные аплодисменты от нижегородской публики. Анастасия Белявская и Олег Сидоров рассказали, что 2026 год выдался для них особенно плодотворным.

- Начало года было максимально спокойным, мы даже переживали из-за небольшого количества работы. Но сейчас у нас сумасшедший график, мы практически не спим. Иногда хочется отдохнуть, но мы ни в коем случае не жалуемся, а наоборот, счастливы, - рассказали супруги.

Несмотря на недавнюю травму, на фестиваль приехала и Ольга Бузова. Ещё в июне звезда перенесла серьёзную операцию на колене, которая длилась несколько часов, а затем провела в больнице одиннадцать дней. Однако в Нижнем Новгороде певица выложилась на полную: она исполнила свои главные хиты, а огромная толпа поклонников, собравшаяся у сцены, танцевала и подпевала каждому знакомому мотиву.

Фестиваль собрал десятки косплееров. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Клава Кока также зажигала на синей сцене. Она спела несколько своих хитов, а в конце выступления выбросила в толпу барабанные палочки и розы. Певица призналась, что подумывает вернуться в столицу Приволжья уже с сольным концертом.

Стилист Влад Лисовец принял участие в лектории на тему «Как не потерять себя среди трендов». Модный эксперт признался, что Нижний Новгород у него ассоциируется с платком – нежным, с цветочным принтом, в стиле хиппи, который можно носить на шее, сумке или распущенных волосах.

Не обошли стороной и обсуждение современных трендов. Певица Дора призналась, что до сих пор не определилась с отношением к искусственному интеллекту.

Певица Дора на фестивале VK Fest в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

– С одной стороны, ИИ может быть полезным инструментом, если использовать его точечно – например, для прописывания оркестровых партий или мелких деталей, а не для полной генерации песен. Но говорить, что меня радует бурное развитие технологий, я не могу – человеческий талант все равно создает гораздо более интересные вещи. Надеюсь, что скоро на музыкальных площадках появится маркировка для композиций, созданных с помощью ИИ, – поделилась артистка.

Гвоздь фестиваля – кумиры нулевых

Настоящим подарком для гостей фестиваля стало выступление групп Uma2rman и t.A.T.u.

Братья Кристовские всегда с особой теплотой говорят о Нижнем Новгороде – это их родной город, который неизменно вдохновляет их на творчество. И нижегородцы платят им такой же искренней любовью.

– Нижний останется любимым городом навсегда, я обожаю приезжать сюда с концертами, это большое счастье. Это мой дом, – признался Владимир Кристовский.

Владимир Кристовский: "Обожаю приезжать в Нижний!" Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По его словам, он охотно вернулся бы в Нижний на постоянное место жительства, если бы не был привязан к столицам плотным графиком выступлений.

Звездный дуэт нулевых - t.A.T.u - исполнил свои хиты «All about us», «Покажи мне любовь», «Попроси меня», «Не верь, не бойся, не проси» и, конечно же, легендарную композицию «Нас не догонят». Многотысячная толпа подпевала и танцевала под знакомые мотивы.

- Как вас много, как у вас красиво! У вас очень красивый город! Вы, наверное, привыкли это видеть, а мы говорим «Вау! Мы попали в сказку!», - сказала Юлия Волкова.

Группа t.A.T.u на VK Fest в Нижнем Новгороде. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Завершился фестиваль эффектным выступлением Элджея, который исполнил треки «Розовое вино», «Дисконнект», «Рваные джинсы» и другие. Последние часы вечера прошли на одном дыхании – зал буквально взрывался от драйва, а толпа не расходилась до самого финала.

Лучшие моменты фестиваля VK Fest-2026 в Нижнем Новгороде – в нашем фоторепортаже.