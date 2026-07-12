VK Fest в Нижнем Новгороде собрал 18 тысяч человек. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде отгремел крупнейший open-air-фестиваль России – VK Fest (0+). В нашем городе он проводился впервые и вызвал большой интерес, так что уже к утру дня мероприятия все билеты на него были распроданы.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Полный солд-аут бывает не в каждом городе, иногда билеты остаются в свободной продаже и во время проведения мероприятия. В Нижнем Новгороде же раскупили все 100% билетов, - сообщили организаторы.

Особенно многолюдно было у синей сцены - здесь выступали топовые артисты. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мероприятие прошло на Стрелке и продолжалось с 13 часов почти до самой ночи. Музыкальную программу открыл дуэт NANSI & SIDOROV. Для гостей также выступили Клава Кока, Ольга Бузова, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Элджей, Uma2rman, «Комната культуры» и Дора, а также группа «Тату». Была организована серия автограф-сессий.

Весьма необычные персонажи поднимали нижегородцам настроение. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На фестивале прошли встречи с инфлюенсерами, лекции и мастер-классы, презентации технологических новинок, игры и спортивные челленджи. Работал фудкорт с блюдами от местных ресторанов.

Один из фудкортов фестиваля. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На день территория Стрелки превратилась в огромное интерактивное пространство под открытым небом. Буквально на каждом метре здесь были какие-то активности: гости могли научиться играть на барабанах, фехтовать, кататься на скейте; поиграть в теннис, баскетбол и мини-футбол; посетить различные творческие мастер-классы, пенные дискотеки, поиграть в настольные игры и многое-многое другое.

Активности были буквально на каждом квадратном метре. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Однако основными точками притяжения, конечно, стали сцены – синяя, где выступали топовые артисты, сцена косплея и сцена радио «Рекорд», где диджеи играли зажигательные треки.

Сцена радио "Рекорд". Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода устроила испытание на прочность для нижегородцев и артистов. На солнце термометры показывали +38 градусов, солнце пекло очень сильно. Однако это куда лучше, чем дождь, который, по прогнозам синоптиков, накроет столицу Приволжья уже в воскресенье.

"Летающие" дивы на фоне нижегородских пакгаузов. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На территории фестиваля было много зон, где гости могли отдохнуть, – на складных креслах и креслах-грушах.

Можно было попробовать себя в роли барабанщика. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным организаторов, в фестивале приняли участие 18 тысяч человек – это только гости, не считая персонал и представителей экстренных служб, дежуривших на мероприятии.

Самые яркие персонажи гуляли около косплей-сцены. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель VK Fest Зоя Новикова рассказала, что Нижний Новгород был выбран местом проведения фестиваля благодаря многочисленным просьбам горожан.

Еще немного косплея. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

– Нижний Новгород просто разорвал нам «личку» в социальной сети. Нам написало такое огромное количество людей, что не приехать мы не могли, – сказала Зоя Новикова. И действительно, получился самый жаркий фестиваль лета – во всех смыслах этого слова.