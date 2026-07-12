Ливни, грозы и туман: Нижний Новгород зальет дождями на следующей неделе

Ливни, грозы и туманы: дождливая неделя ожидается в Нижнем Новгороде. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Недолгая жара в Нижнем Новгороде вновь сменяется проливными дождями, которые уже начались продолжатся до четверга 16 июля. По прогнозам синоптиков центра «Фобос», несмотря на ливни, температура воздуха будет достаточно теплой.

При выходе из дома в понедельник рекомендуем захватить с собой зонтики, так как ожидается сильный дождь – возможно, с грозой. Вторник, 14 июля, удержит характер погоды, но температура воздуха будет достаточно теплой - плюс 26 градусов. Среда и четверг повторят прогноз предыдущих дней: несмотря на дожди, 15 июля столбики термометров удержат отметку +25 градусов, а 16 июля упадут до +18 градусов. В течение всей недели не стоит ждать солнца, погода будет преимущественно облачной и малооблачной. Также, согласно данным Gismeteo, во вторник и среду Нижний Новгород окутает туман.

Перемены в погоде наступят в пятницу, 17 июля: дождь прекратится, а воздух прогреется до +19-+21 градусов, в течение суток ожидается ясная погода.

А вот в выходные 18 и 19 июля можно убирать верхнюю одежду в шкаф, так как погода будет ясной, а температура воздуха преодолеет отметку +20 градусов.