Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июля 2026 7:51

Суперциклон обрушился на Нижний Новгород 12 июля

Город пережил шестичасовой ливень
Ирина ШВЫРКАЕВА
Суперциклон обрушился на Нижний Новгород 12 июля.

Суперциклон обрушился на Нижний Новгород 12 июля.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижний Новгород накрыл мощный суперциклон, который принес с собой сильнейшие ливни. Непогода началась рано утром 12 июля – уже в 4 часа жители проснулись от оглушительного шума дождя, который не прекращался более шести часов подряд.

Как и предупреждали синоптики, на Русской равнине произошло слияние двух циклонов – явление, известное как эффект Фудзивары. Циклон «Бернадетт» из Балтики встретился с термическим циклоном с севера Каспия, образовав огромный суперциклон, который принес обильные осадки в центральную часть России. Такое редкое для лета явление случается не чаще одного раза в десять лет.

По данным специалистов, в воскресенье в Нижнем Новгороде может выпасть почти 27 мм осадков – это около трети месячной нормы. Такое количество воды создает серьезную нагрузку на ливневую канализацию, однако коммунальные службы заранее перевели все системы в режим повышенной готовности.

К полудню погода взяла небольшую передышку, но расслабляться рано. По прогнозам синоптиков, дожди в ближайшее время вернутся, и горожанам стоит готовиться к новым осадкам.