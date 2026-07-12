Суперциклон обрушился на Нижний Новгород 12 июля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижний Новгород накрыл мощный суперциклон, который принес с собой сильнейшие ливни. Непогода началась рано утром 12 июля – уже в 4 часа жители проснулись от оглушительного шума дождя, который не прекращался более шести часов подряд.

Как и предупреждали синоптики, на Русской равнине произошло слияние двух циклонов – явление, известное как эффект Фудзивары. Циклон «Бернадетт» из Балтики встретился с термическим циклоном с севера Каспия, образовав огромный суперциклон, который принес обильные осадки в центральную часть России. Такое редкое для лета явление случается не чаще одного раза в десять лет.

По данным специалистов, в воскресенье в Нижнем Новгороде может выпасть почти 27 мм осадков – это около трети месячной нормы. Такое количество воды создает серьезную нагрузку на ливневую канализацию, однако коммунальные службы заранее перевели все системы в режим повышенной готовности.

К полудню погода взяла небольшую передышку, но расслабляться рано. По прогнозам синоптиков, дожди в ближайшее время вернутся, и горожанам стоит готовиться к новым осадкам.