В нижегородском зоопарке показали, как животные спасаются от жары. Фото: Зоопарк "Лимпопо".

Последние три дня в Нижнем Новгороде держится жаркая погода. В дневные часы температура превышает +30 градусов. В такой период животным в зоопарке «Лимпопо» приходится тяжело, однако у них есть способы борьбы с жарой. Как справляются звери, рассказали в социальных сетях зоопарка.

В первую очередь, сотрудники готовят для обитателей зоопарка специальные замороженные лакомства на основе фруктов и ягод. Особенно повезло белому медведю: ему сделали мороженое из его любимой рыбы. Животные с удовольствием грызут такие лакомства и охлаждаются.

Также в жару у животных по расписанию купание в прохладных бассейнах. Особенно это занятие любят медведи. Белый мишка как будто на курорте плавает на спине, а гималайский предпочитает полежать в воде в расслабленном состоянии.

Еще один необычный способ используют для обезьян. Их обдувают специальным вентилятором с мелкодисперсным туманом. В такую жару животные не отходят от устройства и буквально ловят ртом маленькие капельки прохладной воды.

Ранее сообщалось, что в зоопарке «Лимпопо» выбрали имя для малыша-трубкозуба. Мальчика назвали Табо, что означает «счастье».