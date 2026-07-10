В нижегородском зоопарке поселилось «счастье»: Для крошки-трубкозуба из «Лимпопо» выбрали имя

Малыша-трубкозуба из нижегородского зоопарка назвали Табо. Фото: Зоопарк "Лимпопо".

Радостное событие произошло в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Малышу-трубкозубу, родившемуся там весной, наконец выбрали имя. Это мальчик, и его назвали Табо, что означает «счастье». Об этом сообщили в социальных сетях зоопарка.

Имя крохе выбирали с помощью голосования. Среди вариантов также были Эш (жизнь), Гугу (сокровище), Бико (сын Бога) и Сифо (дар). Большинство участников опроса отдали предпочтение имени Табо.

Напомним, малыш-трубкозуб родился в «Лимпопо» в мае. Его сразу же забрали от родителей и начали выкармливать вручную сотрудники зоопарка. Это было связано с тем, что трубкозубы – грузные животные, и их манера передвижения могла навредить крохе. Нижегородский зоопарк является вторым в России, где размножаются трубкозубы, еще один находится в Екатеринбурге.

Сейчас Табо потихоньку растет и познает окружающий мир. Он хорошо спит, уже выходит на уличные прогулки и даже пробует деликатесы в виде тертого банана с муравьиными яйцами.

Это уже не первый детеныш трубкозуба в нижегородском зоопарке. Прошлым летом в «Лимпопо» на свет появилась девочка Хиба, имя ей также выбирали нижегородцы. В возрасте пяти месяцев малышка отправилась в новый дом – на полуостров Крым, в Бахчисарайский парк миниатюр.