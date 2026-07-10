Историко-культурный центр на Бору откроют в 2028 году. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Строительство крупнейшего в России Сталин-центра идет полным ходом в Нижегородской области. Открыть историко-культурный центр на Бору планируют не раньше 2028 года, однако для его наполнения уже собрано порядка 2000 экспонатов со всей страны. Об этом корреспонденту «КП-Нижний Новгород» сообщил глава борского отделения КПРФ и инициатор проекта Алексей Зоров.

О строительстве Сталин-центра Алексей Зоров задумывался давно. Еще в 2020 году на территории будущего музея открыли первый в Нижегородской области памятник Иосифу Сталину. Через два года заложили капсулу времени, вскрыть которую можно будет только 9 мая 2045 года в день столетия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Заливать фундамент начали только в 2024 году. Сейчас строители работают над крышей, а вскоре перейдут к установке окон и дверей. В августе начнут подводить коммуникации, после этого начнется отделка помещений.

Работа над Сталин-центром не продвигается семимильными шагами, а является очень основательной и подробной. С большой серьезностью относятся не только к выбору материалов, но и к работе строителей. Потому что хотят не столько быстрее открыть музей, сколько построить его, что называется, на века.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Немаловажную роль играет и финансовая составляющая. Центр, в который вложено уже порядка 50 млн рублей, возводится без коммерческого финансирования, а благодаря инициатору проекта и безвозмездной помощи четверых жителей региона.

Параллельно со строительством собирается экспозиция будущего музея. Коллекция насчитывает уже порядка 2000 экспонатов со всей страны. В нее входят мебель из Большого Кремлевского дворца, кресла Лаврентия Берии из дачи в Сокольниках, всевозможные бюсты 1920-1950 годов, банк документов, а также самая большая коллекция фонда героя Сталинградской битвы сержанта Якова Павлова.

Войдет в коллекцию будущего Сталин-центра и техника времен Великой Отечественной войны, оружие Вермахта и Красной армии, а также трофеи бойцов из зоны специальной военной операции.

Завершить работы и открыть «Сталин-центр» планируют в 2028 году. Его появление в Нижегородской области не только поможет в патриотическом воспитании молодежи, но и станет импульсом для открытия подобных музеев во всех регионах страны.

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