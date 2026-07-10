Смерчи, ливни и потоп: Нижний Новгород накроет мощный циклон

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Нижнем Новгороде 12 июля. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде готовятся к мощным ливням, которые могут обрушиться на город в ближайшие выходные. По прогнозам синоптиков, после 30-градусной жары в воскресенье на город может выпасть почти треть месячной нормы осадков – до 27 мм за день. Как отметили в пресс-службе мэрии, такое количество воды создаст серьезную нагрузку на ливневую канализацию.

Как сообщают специалисты Центра «Фобос», на Русской равнине происходит слияние двух циклонов – явление, называемое эффектом Фудзивары. Один из них, циклон «Бернадетт», уже прослеживается над Балтийским морем, второй – термический циклон – фиксируется над севером Каспия. Это редкое событие для летнего сезона, случающееся раз в 10 лет. К выходным они могут образовать огромный суперциклон, способный вызвать обильные дожди и даже смерчи над центральной частью России.

В Нижнем Новгороде уже началась подготовка к непогоде. Дорожные рабочие обследуют и расчищают водоотводные каналы и лотки ливневки. В воскресенье на местах традиционных подтоплений будут дежурить дорожные бригады и коммунальная техника. Специалисты также проконтролируют состояние склонов, подверженных оползням.

Власти призывают автомобилистов быть внимательными: в период ливня возможны локальные подтопления и потоки воды на дорогах. Водителям рекомендуют переждать активную фазу дождя или вовсе отказаться от поездок на автомобиле. Пешеходам также следует соблюдать осторожность.