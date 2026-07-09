«Это бывает раз в 10 лет»: Суперциклон зальет Нижегородскую область дождями на пять дней

Суперциклон с дождями и грозами идет на Нижегородскую область. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Мощные ливни обрушатся на Нижегородскую область уже в ближайшие выходные. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своих социальных сетях, вся Центральная Россия окажется под влиянием суперциклона, рождённого редчайшим эффектом Фудзивары – гравитационным слиянием двух самостоятельных вихрей в один шторм.

По данным Гисметео, первые массированные дожди обрушатся на город уже в воскресенье, 12 июля. Осадки примут затяжной характер и не прекратятся до четверга, 16 июля. Каждый день будет сопровождаться грозами. Просвет в небе наметится только в пятницу, 17 июля, когда тучи начнут рассеиваться. Как отмечает Евгений Тишковец, на всю Центральную Россию в ближайшие выходные прольется до трёх четвертей месячной нормы осадков – пять-шесть ведер дождевой воды придется на каждый квадратный метр.

Такие суровые погодные условия возможны из-за редкого взаимодействия двух барических систем. Первый циклон, названный «Бернадетт», уже просматривается на спутниковых снимках над южной Балтикой, а второй – каспийский термический вихрь – фиксируется севернее Каспия.

– Для летнего сезона это очень редкое событие – один раз в 10 лет! – подчеркнул Евгений Тишковец. По словам синоптика, сближаясь, оба вихря начнут вращаться друг вокруг друга против часовой стрелки и к выходным сольются в один огромный регенерирующий суперциклон. Его ядро расположится прямо над Центральной Россией. Этот вихрь станет виновником ненастной погоды на всей территории Русской равнины в предстоящие дни.